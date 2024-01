Escándalo en Diputados y festejo de Milei por la designación de Espert al frente de Presupuesto

.@jlespert PROFE BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO...!!!

En medio de un fuerte escándalo, el diputado nacional José Luis Espert fue designado como presidente de la Comisión permanente de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja. Desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron irregularidades en su designación, mientras que Javier Milei le dio la bienvenida "a las fuerzas del cielo".La designación de Espert se dio en el marco de la oficialización de las comisiones que trataran la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. En este marco, la diputada de UP Julia Strada denunció que "no se pudieron constituir las autoridades como corresponde"."No hubo ni siquiera debate. Fue sorprendente. Incluso se constituyeron en bloque como autoridades, ni siquiera pudimos votar las otras autoridades, ya que no solo hay un presidente en una comisión, sino también un vicepresidente y otros. No se pudieron constituir las autoridades como corresponde, siguiendo el reglamento. En esto creo que también es un espejo el Congreso de cómo queremos que funcione el resto de la sociedad y del país", manifestó Strada.A su vez, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo remarcó que el aliado de Milei "no fue votado" y que lo impugnará porque "llamó intimidantemente a cárcel o bala contra la diputada Myriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño"."No tiene la mínima propiedad (para presidir), siendo aparte un monobloque, con lo cual ni le correspondería estar si se aplicara el sistema D'Hondt para las comisiones, pero además es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados", afirmó.En paralelo, el Presidente le dio la bienvenida a Espert desde sus redes sociales: "PROFE BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO".Previamente, la Oficina del Presidente difundió un comunicado: "El presidente Javier Milei celebra que la Cámara Baja haya apoyado su propuesta y confirmado el nombramiento de un defensor de las ideas de la Libertad y el equilibrio fiscal, incluidas en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos enviado al Congreso".Además, se detalló que ayer el presidente "mantuvo un encuentro en Casa Rosada" con Espert para trabajar en "las medidas del programa económico".