"El que las hace, las paga": Bullrich recibió a Luis Chocobar para reivindicar la legítima defensa

Hoy Luis Chocobar es un símbolo de un policía que, repeliendo un ataque brutal de 9 puñaladas, terminó en el banquillo de los acusados. Ahora estamos reparando este daño con la nueva ley que se discute en el Congreso: cuidar a los que nos cuidan para que el que las hace, las… pic.twitter.com/wKcPyG5nP8 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 12, 2024

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió este viernes a la tarde al policía Luis Chocobar, condenado por el crimen de un delincuente en La Boca en 2017.El foco principal de la reunión se centró en la necesidad de incorporar modificaciones al artículo 34 del Código Penal, con el objetivo de contemplar "la diferencia de fuerzas y la situación de legítima defensa cuando el agresor se encuentra en fuga".La ministra Bullrich, junto al Director de Normativa y Enlace con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, expresó su compromiso con la adecuación de la legislación "para proteger a aquellos que nos protegen, asegurando que estén respaldados por la ley cuando actúen debidamente y en cumplimiento del deber".Duranta la segunda jornada de debate en comisiones de la Cámara de Diputados de la ley ómnibus. la ministra de Seguridad se refirió a las reformas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y, más precisamente, al gatillo fácil.Ante la intervención del diputado Matías Molle (Unión por la Patria, Provincia de Buenos Aires), la ministra definió que "el gatillo fácil es un delito, como es un delito el que comete un delincuente. El gatillo fácil es un policía transformado en delincuente, así que no estamos evaluando eso sino que estamos evaluando la ley en el marco del cumplimiento del deber que tiene cada uno".En ese marco, opinó sobre las referencias de los "disparos por la espalda" de las fuerzas de seguridad: "Un gatillo fácil o un fusilamiento por parte de un miembro de una fuerza de seguridad es un asesinato y un homicidio". "Cuando el delincuente está disparando, no es disparar por la espalda", agregó.En ese momento, uno de los diputados de la oposición interrumpió la alocución de la ministra: "Pero usted defendió a Chocobar, y el delincuente no estaba disparando".