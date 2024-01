AFIP oficializó la extensión del plazo para la recategorización del monotributo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formalizó la prórroga hasta el lunes 5 de febrero del plazo para la recategorización del monotributo correspondiente al semestre julio-diciembre del 2023.La decisión se plasmó en la Resolución General 5480/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, tomada "por razones de administración tributaria y en concordancia con las peticiones efectuadas por las entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas", de acuerdo con lo señalado por el organismo recaudador en los considerandos.Deberán realizar el trámite los monotributistas cuyos ingresos hayan sido superiores o inferiores a los de la categoría vigente en la actualidad, pero quienes mantengan la misma categoría no deberán efectuar ninguna acción.A su vez, si transcurrieron menos de 6 meses desde la inscripción en el monotributo, no corresponde la recategorización.Para ello, deberán ingresar a monotributo.afip.gob.ar con CUIT y clave fiscal.Cabe recordar que los parámetros de cada categoría fueron actualizados en alrededor de un 40% a partir del 1° de enero de 2024 y quedaron establecidos en los siguientes valores:-Categoría A: hasta $2.108.288 de facturación;-Categoría B: hasta $3.133.941;-Categoría C: hasta $4.387.518;-Categoría D: hasta $5.449.094;-Categoría E: hasta $6.416.528;-Categoría F: hasta $8.020.660;-Categoría G: hasta $9.624.793;-Categoría H (escalón más alto para la prestación de servicios): hasta $11.916.410.