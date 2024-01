"Los voy a fundir a todos": la amenaza de Milei a los gobernadores que terminó en el despido de Guillermo Ferraro

Ayer se conoció una fuerte amenaza del presidentea los gobernadores por los rechazos a distintos puntos del proyecto de ley ómnibus, tras la filtración el mandatario decidió echar a Guillermo Ferraro del ministerio de Infraestructura, siendo esta la primera baja de un ministro en el gabinete de La Libertad Avanza.La medida fue un pedido formal de renuncia del jefe de Gabinete,, y aunque todavía no se sabe quién lo reemplazará, la idea es que el Ministerio sea reducido al rango de secretaría, la cual quedará dependiente de quien hasta ahora fue su par de Economía,Según indicó la agencia Noticias Argentinas, versiones surgidas del entorno presidencial sostienen que el jefe de Estado le pidió la renuncia al ministro por filtrar una frase contra los gobernadores que dio a conocer Clarín: "", había dicho el Presidente ante sus funcionarios en la reunión de Gabinete del jueves.Lo cierto es que los dichos de Milei se sumaron a otras amenazas realizadas por miembros del Ejecutivo nacional, como los ministros de Economía Luis Caputo o del Interior, Guillermo Francos, se dio en un contexto en el que el oficialismo no logra romper la intención de los gobernadores de no aceptar ningún tipo de suba o implementación de retenciones, así como reotques a las jubilaciones o el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.Ferraro se sumó a La Libertad Avanza acercado por la hermana de Javier, Karina Milei, en la campaña presidencial de 2023, en calidad de coordinador de fiscalización nacional, desplazando a Oscar Kikuchi. Ya con Milei en el Gobierno, asumió la cartera (que absorbió las ex áreas de Transporte, ) que tuvo como objetivo absorber áreas que la gestión mileista planeaba privatizar.“Hay algunos que están vinculados a facilitar que el sector privado tenga la posibilidad de ser el factor más dinámico en la inversión pública sobre todo en obras de infraestructura”, había comentado en una entrevista tras la emisión del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).Hasta abril de 2022, Ferraro se desempeñó como director de KPMG Argentina. Allí estuvo al frente del asesoramiento de proyectos como el túnel Ferroviario Aconcagua, la central Hidroeléctrica de Chihuido, el puerto de cargas de Ushuaia y las PPP para los corredores viales.Años atrás, fue funcionario en la Secretaría de Industria durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003; y anteriormente, entre 1988 y 1991, fue subsecretario de Información y Telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires. Además de jefe de asesores del peronista Antonio Cafiero en el Senado y participó de la Convención Constituyente de 1994.También fue director del Banco de Entre Ríos entre 2003 y 2005, y del Banco Bisel entre 2003 y 2007.