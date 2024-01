Cuáles son los aumentos que se vienen en febrero

En un comienzo de año con varios aumentos de precios, febrero llegará con nuevos incrementos que pondrán presión a la inflación y tendrán un impacto significativo en la economía doméstica.El mayor impacto lo tendrá nuevamente la actualización de las tarifas de transporte, pero también habrá fuertes incrementos en prepagas, alquileres, tarifas de gas, energía eléctrica y combustibles.Más allá de que el DNU de Javier Milei derogó la ley de alquileres, los contratos en curso deben ser respetados hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que, mientras el acuerdo esté vigente, se aplicarán hasta el momento de su finalización los términos y condiciones pactados oportunamente.Aquellos que alquilaron bajo la ley tendrán que afrontar subas cercanas al 147% anual en los valores a pagar. De esta manera, enero anota otro récord para el Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios.Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023. La última modificación de la Ley de Alquileres, en octubre 2023, estableció ajustes semestrales a través del Índice de Casa Propia, pero quienes hayan firmado contrato en ese breve período entre su sanción y su derogación a fines de diciembre por el DNU, verán su primer impacto en el alquiler recién en abril. En tanto, los incrementos de quienes hayan firmado contratos tras la desregulación de la economía, se aplicarán en función del acuerdo particular que hayan realizado propietario e inquilino respecto del índice de actualización y su periodicidad.Tras la desregulación de los precios de la salud habilitada por el DNU 70/2023, las empresas de medicina privada quedaron habilitadas para aumentar discrecionalmente el valor de sus cuotas. Febrero llegará con aumentos de entre 27% y 29% promedio en el segundo mes del año, que se aplicará sobre el valor de enero de 2024. De este modo, las cuotas de los planes habrán aumentado más del 75% en los primeros dos meses de 2024, teniendo en cuenta que el incremento inicial fue de 40%.De acuerdo con el presupuesto aprobado por la Legislatura porteña, los incrementos en las patentes en CABA tendrán como tope la inflación registrada durante el período noviembre 2022-octubre 2023. Según los registros porteños, el IPC de ese periodo se ubicó en el 160,6% interanual. En tanto, la tasa de ABL se continuará actualizando mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de CABA de manera mensual y progresiva.El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijó un nuevo aumento de la tarifa del subte. La suba completará el 56% establecido a partir de enero, en dos etapas. De esta manera, el valor del boleto mínimo, que aplica para los primeros 20 viajes mensuales, pasará de $110 a $125 en febrero.Este ajuste, según indican, apunta a equilibrar los costos operativos del subte con la necesidad de garantizar un servicio accesible y eficiente. A pesar del aumento, se mantendrán los beneficios para los usuarios frecuentes y los descuentos de la Red SUBE. Los descuentos automáticos del 20%, 30% y 40% se aplicarán al superar los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente. Esta política busca fomentar el uso continuo del subte y aliviar el impacto económico en los pasajeros habituales. Por su parte, el premetro costará a partir de febrero $43,75.El 1° de febrero finaliza el congelamiento de los impuestos a los combustibles que había postergado en noviembre de 2023 el ex ministro de Economía, Sergio Massa. Esta medida impidió una suba extra de $ 70 por litro o 25% directo al público. La actualización impactará de manera directa en los precios de los surtidores, tras el aumento del 27% aplicado en enero.Las empresas proveedoras anticiparon a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, llevarán a cabo el segundo ajuste de tarifas del año, con un incremento aproximado del 29,9%, según el servicio y la operadora.A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2024, el Gobierno nacional habilitó a los establecimientos de educación privada de todos los niveles a fijar el valor de sus aranceles mensuales sin límites. Lo hizo al derogar una norma de la Secretaría de Comercio, que regía desde 2019, por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos y en función de un análisis de esta dependencia se permitían los aumentos. De esta manera, los colegios y universidades privadas podrán implementar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin mayores restricciones.El pasado 15 de enero se actualizó el cuadro tarifario de trenes y colectivos y el Ministerio de Infraestructura anticipó que en febrero habrá un nuevo incremento en los pasajes de transporte de pasajeros. Luego de la audiencia pública realizada el 19 de enero, se decidió aplicar una nueva actualización de tarifas, de acuerdo con el siguiente esquema: el boleto mínimo de colectivo tendrá un valor de $270 y, en los casos de las personas que accedan a la Tarifa Social (Jubilados, Pensionados, AUH, entre otros), el valor será de $121,50. Por el contrario, quien no registre su tarjeta SUBE antes del próximo 1° de abril, abonará un boleto mínimo de $430. En el caso de los trenes, el nuevo cuadro tarifario variará entre $130 y $208 para todos los ramales, a partir del 1° de febrero.En ambos casos, se mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social. Sin embargo, a raíz de un fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°3 de Lomas de Zamora, y en respuesta a un recurso de amparo presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, las audiencias públicas quedaron en suspenso producto de una medida cautelar. Por lo tanto, los aumentos también.En la Audiencia Pública del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), llevada a cabo el 8 de enero, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció una "nueva conceptualización" de los subsidios para los cuadros tarifarios del servicio de gas natural. El funcionario explicó que, a partir de abril, los subsidios serán determinados en base a una Canasta Básica Energética que cubra las necesidades de los usuarios "con distintos tipos de consumo en las zonas del país".Con la canasta se definirá, según la distribución geográfica del país, una cantidad de metros cúbicos en el caso del gas de consumo máximo con subsidios. Por el excedente, se pagará tarifa plena. En relación con las tarifas de energía eléctrica, se llevó a cabo una audiencia pública el pasado 26 de enero, y este lunes 29 se realizó la segunda. En la primera, que se realizará el 26 de enero, se discutió el valor de las tarifas para los usuarios de Edesur y Edenor.En este marco, las compañías prestadoras del servicio en el en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pidieron aumentos del 89% promedio para el 80% de sus clientes, además de una recomposición de los subsidios y ajustes mensuales por inflación. Este porcentaje se traduciría en un incremento del 47,1% para los usuarios del Nivel 1 (mayores ingresos), que pasarían de pagar $7.018 a $10.299; del 147,9% para los del Nivel 2 (ingresos bajos), cuya tarifa pasaría de $2.570 a $6.341; y del 128,2% para los del Nivel 3 (ingresos medios), que pasarían de abonar $3.161 a $7.214.En tanto, en la audiencia del lunes se puso en discusión el valor del transporte de energía, que impactará en todo el país. En esta instancia, las empresas transportadoras solicitaron la readecuación de ingresos por más del 250%, suba que tendría una incidencia en la tarifa final de no más del 3,8%.Además, reclamaron un actualización mensual y automática y que no se incurran en demoras en los pagos que les realiza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Luego de las dos convocatorias, la Secretaría de Energía deberá determinar el nuevo cuadro tarifario temporal, hasta que se defina la Revisión Tarifaria Integral (RTI).