El Gobierno oficializó a Santiago Caputo como asesor presidencial

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, oficializó finalmente este martes aEn concreto,según se desprende del artículo 1 de la resolución 26/2024, por lo que formalmente dependerá de la hermana del mandatario.Caputo proviene de quien supo ser asesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, que entre 2011 y 2015 trabajó para cuentas en el extranjero y en 2022 se sumó a las filas de La Libertad Avanza dentro del círculo más estrecho de Milei.Por ahora, el funcionario sólo montó su despacho en el Salón de las Mujeres, donde desplegó el equipo de comunicación digital que está compuesto por unos diez técnicos;El consultor fue clave en la campaña del libertario hacia la Presidencia y es suma confianza para el Presidente. Incluso en su primer discurso tras ser electo, Milei expresó: “Quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo ese proceso.”.De 38 años, el asesor presidencial es hijo del ex presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo, y sobrino de Nicolás "Nicky" Caputo -"amigo del alma" de Mauricio Macri- y de Luis "Toto" Caputo, actual ministro de Economía, ex cónsul y ex ministro de Finanzas y director del Banco Central durante la gestión macrista.Caputo estudió tres años de Ingeniería en informática en la Universidad de la Defensa Nacional, pero la dejó para meterse a estudiar Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Llegó a La Libertad Avanza de la mano de su amigo, el legislador y excandidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra: ambos cursaban el secundario en el Colegio Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otro vínculo que conserva de aquella época es el legislador Eugenio Casielles.Se sumó a la campaña como candidato a diputado de Javier Milei en 2021 y, lentamente, se transformó en el asesor en comunicación política más valorado por el economista ultraliberal.Sus primeros pasos como consultor político fueron de la mano del gurú Jaime Durán Barba, al que sí se acercó a partir de “contactos”. Allí conoció a Santiago Nieto y Roberto Zapata, dos hombres del PRO que trabajaron de cerca en la campaña de Cambiemos en 2015.