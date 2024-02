Ley ómnibus: LLA aprovechó el cuarto intermedio para afinar acuerdos antes de la sesión del mediodía

Tras las tensiones de ayer adentro y fuera del recinto,, luego que en la noche del miércoles, pasadas las 21.30, se dispusiera un cuarto intermedio en medio de acusaciones cruzadas entre los legisladores del oficialismo y Unión por la Patria (UxP) que denunciaron desconocer los cambios del dictamen puesto a discusión.Desde el oficialismo esperan que el dictamen de mayoría aprobado en comisiones de la Cámara baja se apruebe este jueves en general y el viernes en particular, según indicaron fuentes parlamentarias.principalmente había falta de consenso con la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal. En la discusión sobre cuántas empresas iban a estar sometidas a privatización, el oficialismo pedía 41 y el radicalismo pedía que se revisara ley por ley (o empresa por empresa). En su dictamen de minoría, la Coalición Cívica proponía 18. Esta iniciativa es vista como potencial prenda de consenso.Sin embargo, hasta el cierre de la jornada, no habían avances en estas charlas. "para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones", denunció el presidente del bloque de UxP,, quien aseguró no disponer del texto definitivo que se está tratando.En tanto, el liberalle replicó que. "El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy -por ayer- está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana, cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos", remarcó el legislador.La sesión se reanudará este jueves para agotar la lista de oradores y proceder a votar en general a la noche, para lo cual el oficialismo tenía garantizado unos 140 votos que serán aportados por la Libertad Avanza (LLA), UCR, Hacemos Coalición Federal, PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Buenos Aires, Creo, Avanza la Libertad, y Unidad Mendocina.El miércoles, la sesión tuvo momentos de tensión cuando al mediodía se decidió expulsar de las gradas a Tomas Agote, quien se presenta como emprendedor en sus redes sociales, por insultar a la diputada nacional del FIT Myriam Bregman. Luego,Las versiones sobre quién invitó al líder del grupo de odio que impulso de forma material el intento de magnicidio a la ex vicepresidentano fueron claras. Sosa dijo que fue invitado por "diputados de LLA". Desde la presidencia de la Cámara negaron que haya estado en la nómina de invitados del oficialismo.En las afueras del recinto, por la tarde manifestantes de izquierda bajaron de la plaza, donde ya estaban agrupadas organizaciones sociales, y ocuparon algunos carriles de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia. La Policía de la Ciudad y la Gendarmería realizaron un operativo de seguridad, en el que lanzaron gas pimienta a los manifestantes. En ese contexto,Ya por la medianoche,"Me senté en el piso a cantar el himno, por eso me agarran. ¿Esto es legal? Ni siquiera pertenezco a un partido político, vine por mi cuenta", expresó una de las jóvenes al móvil de C5N mientras era retirada por efectivos policiales que, además, agredieron a los periodistas y camarógrafos que se encontraban en el lugar.