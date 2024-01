Debate de la ley ómibus: echaron del recinto a una persona que insultó a Myriam Bregman

¿Quién es el patotero que trajeron a insultar desde los balcones? Será uno de los valijeros? ¿ O alguno de los que pago las coimas? pic.twitter.com/HePr8olYau — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) January 31, 2024

Los diputados de diferentes bloques de la oposición le reclamaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, que retire a una persona que insultó a la legisladora del Frente de Izquierda los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman. Tras un debate de varios minutos, Menem ordenó a la seguridad del recinto que desaloje al agresor.Luego de una dura intervención de la diputada del Frente de Izquierda contra el presidente Javier Milei, e una persona que se encontraba en la tribuna la insultó y le hizo gestos amenazantes. La legisladora, en medio del griterío, se levantó de su asiento y señaló una persona que le gritó desde arriba, mientras que su compañero de bancada,, se acercó a Menem para pedirle que echara a la persona. Algo que finalmente el titular de la Cámara hizo.“Esta sesión tiene que desarrollarse en el marco del debate y el respeto.”, requirió la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau.Algo que fue respaldado por el presidente del bloque de Unión por la Patria“Arriba de la pantalla hay una persona que insultó a Bregman. Hasta que no se retire no puede continuar la sesión”, remarcó.Al pedido también se sumo el líder de la oposición dialoguista. “l”, apuntó Miguel Ángel Pichetto líder de Hacemos Coalición Federal.Durante el uso de su cuestión de privilegio,por sus dichos contra diputados al acusarlos de “coimeros”. “r”, advirtió Bregman.Además, la diputada cuestionó cómo se dio estas semanas las negociaciones respecto a la redacción del dictamen de mayoría: “No nos alcanzan las palabra para describir lo vergonzoso de este tratamiento”."El oficialismo llevó una patota para atacar a los diputados y diputadas opositoras", denunciaron desde el FIT.", publicó Del Caño en su cuenta de X (ex Twitter).