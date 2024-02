Lilia Lemoine apuntó contra la izquierda y lanzó una acusación contra UP que levantó risas en el recinto

La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, habló por primera vez en el Congreso de la Nación y respaldó el opertivo policial que decantó en una represión a manifestantes y jubilados. Además, lanzó una insólita acusación contra el bloque de Unión por la Patria.Lemoine habló ante el micrófono parlamentario para plantear una cuestión de privilegio sobre el operativo policial y los hechos desarrollados en las afueras del Congreso. "Esta moción la pedí para hablar contra la diputada Myriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño, quienes están aregando a la gente para llevarlas a una situación de violencia. Bregman, desde el primer día de la sesión porque se sintió ofendida por el comentario de alguien que estaba en el palco, llamó a los votantes de izquierda, que son el 2%, a tomar las calles"."Un diputado tiene que defender las ideas en el Congreso y no en las calles donde puede haber violencia. La violencia engendra más violencia y el mejor ejemplo soy yo misma y varios de mis compañeros que fueron agredidos en las inmediaciones. Nostros tenemos una ideología diferente a la de ella, ¿pero saben qué? la ideología de ella es del 2% y la nuestra representa el 56%", manifestó.Bajo ese tono, apuntó contra la oposición, denunció amenazas de muerte y justificó el accionar policial: "Anoche me amenazaron de muerte y a mi compañera de banca también. Anoche hablé con Nicolás del Caño en el ascensor y le dije 'Nico, ¿a vos te parece que no hay justificación para un protocolo de seguridad?'. Yo puedo salir a la calle todos los días y en cualquier lugar porque vivimos en democracia y en paz, pero en las inmediaciones del Congreso donde están tus militantes del 2% haciendo escándalo yo no puedo salir a la calle. Los hago responsables de toda la violencia que estamos viviendo".Por otra parte, acusó a los diputados kirchneristas y dijo que "no son de derecha", lo que generó las risas dentro del recinto parlamentario. "No estoy segura de decirles kirchneristas, porque ayer una diputada dijo que eso era una chicana. Entonces, Unión por la Patria es un frente que no sé cómo decirles, así que les voy a decir izquierda porque de derecha no son", lanzó.Y agregó: "Y peronistas tampoco, porque ¿saben qué? Perón no estaba con los terroristas, y no vamos a ceder al terrorismo porque el 56% de los argentinos que nos votaron nos respaldan. Ustedes no son Gobierno".Sobre el final de su discurso, la diputada libertaria se definió como "la persona más operada de esta cámara". "No mientan y dejen de hablar de operaciones porque la persona más operada de esta cámara soy yo, y ya voy a hacer lo que sea necesario para que se retracten y pidan disculpas, pero ahora tenemos que tratar la ley de bases", concluyó.