"Distancia irremontable": dura respuesta de gobernadores a LLA por tildarlos de "animalitos de gastar"

además del rechazo y advertencia de veto del ministro del Interior, Guillermo Francos, a coparticipar dicho tributo, ahora el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, acusó a los jefes provinciales de "animalitos de gastar" y recibió una fuerte respuesta desde Río Negro

lo que enfureció a los gobernadores, en el orden público, fue que también este lunes se expresó Bartolomé Abdala, nada más y nada menos que titular provisional del Senado, donde los jefes provinciales tallan fuerte, y lo hizo en términos literalmente ofensivos

salieron a destrozarlos desde Río Negro. Primero el gobernador Alberto Weretilneck le advirtió a la gestión de Milei que "saque de sus cabezas la idea de verlos de rodillas"

Jamás en 40 años desde el regreso de la democracia, un Gobierno Nacional agredió y le faltó el respeto a las Provincias como padecemos desde el 10 de diciembre.



Que el presidente provisional del Senado nos insulte a los Gobernadores y nos trate de “animales” no es un ataque a… pic.twitter.com/W0A817tjGW — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) February 5, 2024

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en un reportaje concedido al periodista @ignacioortelli utilizó la ofensa lisa y llana para continuar profundizando una distancia cada día más irremontable entre la Nación y las provincias.



Es cierto que los gobernadores,… — Pedro Pesatti (@pedropesatti) February 5, 2024

Laalrededor de distintos puntos de negociación para la discusión en particular de lay, allí dentro, por la coparticipación del impuesto PAÍS, no frena:La historia comenzó la semana pasada, cuando Francos se reunió con los gobernadores dialoguistas y conversó sobre la coparticipación de este impuesto, pero, horas más tarde, fue desmentido por el Gobierno de Milei.Hubo diferentes posiciones: mientras que el Presidente se niega, como dijo hoy Francos, de manera rotunda a repartir ese dinero, algunos mandatarios optaron por postergar (¿hasta cuándo?) la conversación, pero otros como el clave cordobés Martín Llaryora decidieron incorporar esta cláusula en la ley ómnibus.Los recursos recaudados por el impuesto PAÍS quedan, en un 70%, para la Nación y, en otro 30%, para el Renabap, obras en barrios populares.Quienes quieren coparticipar el tributo aseguran que no tocarán el porcentaje de Nación y que, por lo tanto, no impactará en su recaudación, por lo que apuntan a repartir la otra porción, dejando un 9% para urbanizaciones y un 21% en manos de las provincias.Este lunes,y remarcó que “es un impuesto transitorio que termina cuando termina el cepo, y lo que no se puede hacer es generar una carga para el Estado sobre un impuesto que tiende a desaparecer y que después genere, como una especie de obligación a la Nación, tener que suplantar esos ingresos que puedan tener las provincias con otros impuestos".Por si no quedara claro,debido a que "ha sido claro en la decisión de que no coparticiparlo".Por el contrario, lo que quiere el Presidente es ir reduciendo el porcentaje que le corresponde a los barrios populares, o sea quedarse con recursos de otras áreas para que todo quede bajo la órbita de Nación y acumular poder. Este es uno de los principales cuestionamientos de los provinciales que ven que sus distritos cargan con todo el esfuerzo fiscal.Pero"Entiendo que el impuesto PAÍS es un impuesto, lo digo como contador, regresivo.", declaró Abdala.Por ahora,"Jamás en 40 años desde el regreso de la democracia, un Gobierno Nacional agredió y le faltó el respeto a las Provincias como padecemos desde el 10 de diciembre", inició un hilo de X (ex Twitter).Y continuó en referencia a Abdala:En esa línea, le respondió que por lo que los tilda de "animalitos de gastar” es porque las provincias garantizan "el derecho a la educación" y "gastan" para "darle seguridad y salud gratuita a nuestro pueblo".Agregó que son las provincias las que invierten "para que más turistas, argentinos y extranjeros hagan turismo y generen divisas" y que además son quienes construyen "viviendas, escuelas y hospitales", hacen "rutas" y llevan "agua potable y servicio de cloacas a cada hogar"."𝐃𝐞𝐣𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐝𝐢𝐫 𝐲 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫. 𝐃𝐞𝐣𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐛𝐮𝐞𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐛𝐮𝐬𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨𝐬…𝐲 𝐬𝐚𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬 𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬", cerró.Por su parte, el vicegobernador rionegrino, Pedro Pesatti, se sumó al rechazo de Weretilneck y también le respondió al presidente provisional del Senado y le advirtió que "utilizó la ofensa lisa y llana para continuar profundizando una distancia cada día más irremontable entre la Nación y las provincias"."Es cierto que los gobernadores, usando las propias expresiones de Abdala, quieren llevar agua para sus molinos. Y sus molinos son las provincias, donde están las necesidades más prioritarias que debe atender el Estado", comenzó su respuesta.Y enumeró: "¿En qué gastan las provincias? En Río Negro el 85%, aproximadamente, de los recursos presupuestarios, se destinan para financiar los servicios de educación, salud y seguridad"."180.079 alumnos, repartidos en 969 establecimientos educativos, más 24.000 docentes y 5.000 trabajadores auxiliares, conforman el sistema público de enseñanza. 7.300 policías en 100 comisarías, subcomisarías y destacamentos, distribuidos hasta en los lugares más alejandos de nuestro vasto territorio, prestan el servicio de seguridad pública. 4.032 médicos, enfermeros y profesionales de la salud, más 3.000 trabajadores de servicios auxiliares sostienen el servicio de salud pública en hospitales y centros de atención de atención primaria en cada lugar de Río Negro", le lanzó a Abdala, con datos.En ese punto le recordó que Argentina es "un país federal y, por lo tanto, todos los tributos que recauda el estado nacional deben ser coparticipados". Y agregó: "Cuando el gobernador @Weretilneck ha pedido junto al resto de los mandatarios provinciales que el impuesto país se coparticipe lo ha hecho pensando en el derecho que le asiste a Río Negro y a los provincias hermanas"."No es limosna lo que pedimos. Es lo que se desprende de nuestra organización federal de gobierno: la coparticipación de los impuestos, recursos fiscales que son ante todo de las provincias, aunque éstas hayan delegado en la Nación la facultad de cobrarlos", sostuvo.Y finalizó: Basta de seguir utilizando el apriete y la ofensa, la soberbia y el desprecio a las provincias, actuando como el tornillo que aprieta para abajo y afloja para arriba".