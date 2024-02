Presentaron un amparo contra el artículo del DNU de Javier Milei que deroga la Ley de Tierras

La Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) presentó una acción de amparo ante la justicia federal contra el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que deroga la Ley de Tierras, al entender que esa normativa del Poder Ejecutivo quebranta "La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo, "por quebrantar las disposiciones constitucionales y el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, asimismo violentando artículos de Pactos Internacionales de la ONU de derechos Civiles, Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 75 de la Constitución Nacional, que declaran al unísono la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio".En el texto, añaden que la derogación de la Ley de Tierras. "Todo ello nos llevaría a la desintegración de la República Argentina como Estado Nación con la consiguiente pérdida de la Soberanía Nacional, Territorial, Poblacional, Económica y de Recursos Naturales", completaron.En este punto, ejemplificaron con ""Por todo ello, sostenemos que la soberanía se ejerce y sobre todo se defiende. La patria no se vende", finalizó la fundaciónEl Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei podría tener un nuevo revés en la justicia. Este jueves, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata habilitó la feria judicial para que se trate una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim), que busca que se declare la nulidad del artículo 154 que derogó la Ley de Tierras.El juez federal Alberto Osvaldo Recondo, titular del Juzgado N°4, había rechazado el pedido de habilitación de la feria, pero este jueves la Cámara Federal de Apelaciones se pronunció en sentido contrario.En el fallo, los jueces Carlos Alberto Vallefin y Jorge Eduardo Di Lorenzo consideraron que por "la naturaleza de los derechos comprometidos y las razones de urgencia oportunamente invocadas, pudiendo la demora tornar ineficaz lo peticionado u originar un perjuicio insuperable a la parte" se resuelve habilitar la feria judicial, en los términos del artículo 153 del Código Procesal Civil y Comercial y del Reglamento de la Justicia Nacional.En la apelación el Cecim pidió que se declare la inconstitucionalidad e insanable nulidad del artículo 154 del Decreto 70/2023 al asegurar que. Además, los excombatientes plantearon que "la entrada en vigencia del artículo puede dar lugar a la celebración de negocios jurídicos que vayan en detrimento del pueblo argentino, que operen en menoscabo de la soberanía nacional, condicionando el futuro en lo inmediato y mediato".La Ley de Tierras, actualmente derogada por el DNU, tiene como objetivo determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales y regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción.La medida fue aprobada en el 2011 y establece que sólo puede haber un 15 por ciento de tierras en manos de extranjeros y que un mismo titular extranjero no puede superar el 30 por ciento de ese porcentual ni tampoco las 1000 hectáreas en la zona agrícola núcleo o sus equivalentes.Además prohíbe la venta a extranjeros de tierras. Las compraventas deben ser autorizadas por el Estado y creó un Registro de Tierras.