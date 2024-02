Milei furioso tras el retorno de la Ley ómnibus a comisión: "Vamos a continuar con nuestro programa con o sin apoyo"

LA CASTA CONTRA EL PUEBLO



El presidente Javier Milei apuntó contra "la casta" y aseguró que va a continuar con su programa "con o sin el apoyo de la dirigencia política" tras el retorno de la Ley ómnibus a comisión por la falta de acuerdos en artículos claves."La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar", manifestó Milei desde redes sociales tras la fallida sesión en la Cámara de Diputados.Desde su cuenta personal, advirtió que su programa de gobierno fue "votado por el 56% de los argentinos" y no está dispuesto "a negociarlo con quienes destruyeron el país"."Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país", completó su mensaje.Previamente, su espacio lanzó una dura publicación en redes sociales contra los gobernadores: "La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios".