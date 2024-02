Kicillof confirmó que reclamará los fondos recortados y desmintió con datos el "despilfarro" de recursos que acusa Nación

la Provincia reclamará "por vía administraba los recursos que corta el Gobierno de Milei, con carta al ministro (Luis) Caputo" y aseguró que desde la administración bonaerense seguirán "todas las instancias necesarias".

El gobernador Axel Kicillof confirmó este miércoles que reclamará los fondos recortados a la provincia de Buenos Aires y desmintió con datos el "despilfarro" de recursos que acusa Nación.En el marco de sus habituales conferencias de verano, el mandatario bonaerense aprovechó para pronunciarse sobre la decisión del Gobierno nacional de suspender el envío de fondos correspondiente al Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba el valor del boleto del transporte público de pasajeros.Respecto al, Kicillof sostuvo que "Milei está castigando a la educación y los maestros de la Provincia" y no al Gobierno bonaerense, y adelanto que va a reclamar por esos fondos y "a acompañar a los perjudicados directos de una decisión política y arbitraria" de la administración libertaria."El Ministerio de Educación había hecho el giro con los fondos pero no se depositaron esos recursos. Evidentemente fue una decisión asociada a lo que pasó con la Ley Ómnibus y lo que vociferó el Presidente sobre no darle un peso a las provincias", aseguró.El FONID -según Kicillof- existe desde el año '98 y desde entonces todos los presidentes lo respetaron. "Es un fondo directo, que va al bolsillo de los maestros y las maestras", dijo.En paralelo, rechazó la: "Cuando recortan y no deciden depositar los fondos correspondientes, eso no va contra las arcas del Gobierno provincial va al pasaje, al boleto. Busca fundir a los que toman los colectivos".Y adelantó que también van a reclamar por esos fondos y a "a acompañar a los usuarios perjudicados". "Está ajustando a las familias bonaerenses", manifestó el gobernador.Por tal motivo, confirmó queEn otro orden, desmintió con datos el "despilfarro" de recursos que acusa Nación: "En primer lugar, esy que lo despilfarró. La Provincia recibe cerca de 20 puntos y aporta alrededor del 40. Está discriminada en la repartición de los recursos por la coparticipación. No pretende recibir lo que aporta sino ser solidaria"."En segundo lugar,en toda la Argentina. Fue la más austera y con el Estado más chico", afirmó Kicillof.Por último, sostuvo que, ya que "eso forma parte de programas, acuerdos, normas y leyes".