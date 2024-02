Los libertarios atacan a María Becerra y Duki por defender a Lali de Milei

"Según el último estudio publicado por el INDEC, cada región tiene una ciudad que se diferencia del resto por sus altos niveles de pobreza.

A nivel país, la de peor presente es Gran Resistencia (Chaco), donde el 60,3% de la población es pobre."



El hambre en Chaco es tan… pic.twitter.com/tUXoUEnp5V — CABAK (@HoracioCabak) February 15, 2024

Los libertarios ahora atacan ay apor apoyar a la cantante y actriz, luego del ensañamiento que sufrió por parte del presidente Javier Milei, quien incluso llegó a llamarla “Lali Depósito”.Ayer por la noche Milei le dió like a un posteo en la red social X contra la María Becerra en el que señalaban que la cantante salió a respaldar a Lali porque su mamá, Irene Aletti, es supuestamente “la pareja de Aníbal Fernández”, una información que no se puede corroborar porque de acuerdo a las redes sociales de Aletti todavía está en pareja con el papá de María, Pedro Antonio Becerra.“La nena de Argentina” había respaldado en sus historias de Instagram a Lali donde escribió: “No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posicionamiento”. “”, advirtió Becerra apuntando directamente conta el mandatario.“Somos artistas tenemos una voz propia cada una de nosotras y”, lamentó la cantante.Y concluyó: “como lo hace desde tan chica sin ser perseguida y que, ojalá, la vida nos cruce en escenario algún día”. Además, decidió acompañar su publicación con dos imágenes junto a la ex Casi Ángeles.Otro cantante que decidió salir a apoyar a su par fue Duki, quien reposteó en sus historias la publicación que Lali compartió en su Instagram.Rápidamente fue el conductor de televisión Horacio Cabak quien salió a cuestionar al cantante por la misma razón que cuestionan a Espósito. En su cuenta de X señaló que "según el último estudio publicado por el INDEC en Gran Resistencia (Chaco), el 60,3% de la población es pobre” y puntualizó: “El hambre en Chaco es tan descomunal que decenas de mujeres eran instigadas a prostituirse por un plan social. Pero ‘Shows Gratuitos’ de Artistas de cachet Internacional”. Un discurso que diferentes usuarios libetarios salieron a respaldar.