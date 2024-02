Pablo Moyano advirtió sobre la posibilidad de un nuevo paro general tras fracasar la reunión por el salario mínimo

Tras el fracaso de la reunión para fijar la suba del salario mínimo, el cosecretario general de la CGT y adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Pablo Moyano, advirtió sobre la posibilidad de realizar un nuevo paro general., indicó Moyano en declaraciones radiales luego del frustrado encuentro.El cosecretario de la CGT reveló que en la reunión del Consejo del Salario de ayer "no hubo discusión" con los empresarios y "la propuesta fue cero". "Después de años de funcionamiento democrático del Consejo del Salario, pasó lo mismo que en el Congreso, la soberbia y la improvisación del gobierno”, explicó ."Estuvimos cinco horas en un circo del secretario de Trabajo, Omar Yasin, con los empresarios. El Gobierno se presentó a través de este personaje. Se cagaron porque la reunión tenía que a haber sido presencial. Estuvimos 40 minutos discutiendo con el tipo este, te desconectaban.", reveló.Para el sindicalista, "estas cosas aumentan la, ya que mientras discutíamos aumentaba el boleto y la tarifa de luz".El pedido de la CGT y las dos centrales de la CTA es establecer un piso de $288.600 del SMVM a partir de febrero. El monto fijado en diciembre por el gobierno de Alberto Fernández fue de $156.000.La Secretaría de Trabajo habilitó ayer dos salas de Zoom diferentes para la reunión que tenía que llevarse a cabo por el SMVM, en una se dialogó con los empresarios y en otra con los sindicalistas. Es decir, que no dejó lugar a la negociación, ya que cada parte expresó sus opiniones por separado.Tras no llegar a un acuerdo, el Gobierno será el encargado de determinar el nuevo piso de esos ingresos, según informaron fuentes gremiales. Esta mañana, el presidente Javier Milei aseguró que no tiene pensado definir la suma a través de un DNU, por lo tanto, será la Secretaría de Trabajo la que tome la decisión final.