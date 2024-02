Villarruel respaldó la "batalla kultural" de Milei contra Lali: "El adoctrinamiento viola los derechos humanos"

El adoctrinamiento en la Educación viola los DDHH de los niños y adolescentes protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Argentina en 1990 y con rango constitucional desde 1994. Ningún adulto puede utilizar su posición de superioridad como docente… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 16, 2024

La vicepresidentarespaldó la justificación del presidente Javier Milei sobre su ataque contra la cantante Mariana "Lali" Espósito y aseguró que "el adoctrinamiento en la educación viola los derechos humanos de los niños".Ayer, el mandatario justificó que su ensañamiento contra la cantante y actriz se debía a una "batalla cultural" al señalar que el problema argentino "es moral" y tiene su raíz en la teoría de Antonio Gramsci, que "para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación".A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), la vicepresidenta nacional indicó:protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Argentina en 1990 y con rango constitucional desde 1994"."Ningún adulto puede utilizar su posición de superioridad como docente para influir, adoctrinar o ideologizar menores de edad", remarcó en línea con la idea del Presidente y señaló:Tras la respuesta de la cantante con altura hacia el jefe de Estado y el respudio generalizado desde el ámbito cultural, el Presidente decidió justifica su ataque contra Lali posteando un extenso mensaje titulado "en el que aseguró que "la raíz del problema argentino no es político y/o económico, es moral y tiene como consecuencias el cinismo político y la decadencia económica" y aseguró que "este sistema está podrido y por donde se lo toca, sale pus".En su teoría, el Presidente sostiene que el "socialismo" se sostiene con educación, cultura y medios de comunicación; sobre ello, señala que "Argentina es un gran ejemplo" de esa ideología. "Lo más maravilloso de la batalla cultural llevada a la política versada sobre el principio de revelación es que cuando uno señala las vacas sagradas del edificio de Gramsci, automáticamente genera una línea de separación entre los que viven de los privilegios del Estado y las personas de bien", sostuvo.Asimismo, Milei marcó que "el problema no es una actriz" sino "la arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos" retomado por el teórico marxista italiano, y que La Libertad Avanza (LLA) llegó para "terminar con eso". En el final del mensaje, publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), sentenció: "Sin embargo, muchos no la ven y no pueden disfrutar de esta clase aplicada".