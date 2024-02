Peteco Carabajal: "Milei es un loco que no sabe nada de lo que le corresponde a un pueblo"

El cantautor Peteco Carabajal se refirió al ensañamiento del presidente Javier Milei contra la cantante y actriz Mariana “Lali” Espósito y consideró que "es para entretener" mientras el mandatario "lleva adelante el plan de la derecha".En diálogo con Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde el cantante señaló este sábado que el cruce del Presidente con Lali Espósito es "una pérdida de tiempo de parte del Gobierno". "Se dice una cosa, se dice otra y nadie gana, en este caso estamos perdiendo mucho a nosotros", indicó."No creo que tenga mucho sentido o mucho valor esa discusión de parte de un Presidente.. No me gusta esto que se está planteando porque las cosas se están haciendo desfavorables para el país", insistió.En ese sentido, el Carabal consideró que Milei "y está llevando adelante su plan, incluso que no es de él, de cosas que van a ser muy difícil revertir después en nuestra historia"."Carece de seriedad la cosa con Milei. Creo que ese es el plan que le salió bien a la derecha perversa: ponernos en la historia a un loco al que no le entran las balas, que puede ser que se vaya con un helicóptero o puede ser que ellos mismos lo descarten una vez que ya no sirva. Es terrible", lamentóEl cantante advirtió que "va a llegar un momento en que mucha gente ya no le pueda dar de comer a su familia, a sus hijos, esa es la locura. No lo artístico, no la cultura". "Toda la organización que tiene un pueblo de muchos años", remarcó.