Para Rafael Correa, "Milei es lo peor que le pudo suceder a la Argentina"

El expresidente de Ecuador,apuntó contra Javier Milei, al que consideró "lo peor que le pudo suceder a la Argentina". Además, remarcó que con la dolarización el país "está entrando en un punto de no retorno, el costo de salida siempre es altísimo". "Veo que con 140% de inflación la gente dice 'no tenemos nada que perder'. Siempre hay algo más que perder", expresó el referente latinoamericano en diálogo con Radio 10.lamentó.", explicó.En cuanto a la explicación de la llegada al poder del actual mandatario, Correa consideró que "hay un voto de rechazo al sistema", aunque planteó queConsultado por las perspectivas de dolarización, proceso del que Milei afirmó estar cerca, el expresidente ecuatoriano recordó lo sucedido en su país.", y subrayó que es posible en Ecuador debido a "dos grandes fuentes: el petróleo y las remesas de inmigrantes".Sin embargo, el escenario es distinto en Argentina y, para Correa, el país "está entrando en un punto de no retorno". "Más adelante en la conversación, el ex jefe de Estado ecuatoriano volvió a arremeter contra las políticas de Milei. "Un signo de incapacidad es cuando no diferencias ideología de ciencia", aseguró, y subrayó queenfatizó, y planteó: "Me parece un tipo malo, en su rostro se lo ve, a nivel económico su discurso es una barbaridad".