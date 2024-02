La oposición advirtió que el Gobierno "no tiene los votos" en el Senado para aprobar el DNU

El senador por Santa Fe de Unión por la Patriaadvirtió que el presidente Javier Milei "se encamina para gobernar por decreto" y marcó que el Gobierno "no tiene los votos" para aprobar en el Senado el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el mandatario.En diálogo con Radio Splendid, Lewandowski aseguró que el oficialismo no pretende que se trate el decreto que firmó Milei.afirmó en referencia al tercer pedido que presentó Unión por la Patria para que el Senado se pronuncie acerca del decreto.En tal sentido, el senador analizó el motivo por el cual La Libertad Avanza no quiere que el DNU avance en el Congreso ya que advirtió que. En tanto, aseguró que el oficialismo busca "una salida de trabar las sesiones" para que la medida "siga corriendo como tal y se gobierne de esta manera".También descartó que el Senado trate el texto esta semana debido a que "lo único que puso en el orden del día" la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, fue ", agregó.Desde esa fecha, señaló que Unión por la Patria necesita reunir "aunque todavía "ni siquiera se ha convocado a la comisión bicameral" que tiene que darle tratamiento al DNU y tampoco fueron nombrados los diputados que deberían integrarla.El diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau expresó que los senadores de la Unión Cívica Radical tienen "la llave" para hacer caer al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei que incluye una serie de medidas para la desregulación económica y reforma del Estado. "La UCR tiene la llave para que el DNU que devasta la vida, la producción y el trabajo de los argentinos se caiga. Sus 13 senadores son decisivos", remarcó Moreau en su cuenta de X.Para Moreau, que tiene sus orígenes en el radicalismo, se debe "terminar con el pretexto" de que si el partido centenario se opone al decreto significaría "ir detrás del kirchnerismo".subrayó.En su mensaje, Moreau remarcó que "el DNU debe ser rechazado de inmediato" y enmarcó como una consecuencia negativa la eliminación de la Ley de Alquileres., detalló.Moreau criticó al oficialismo con ironía al afirmar:, detalló.