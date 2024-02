Vidal llenó de elogios a Milei, pidió el PRO para Macri y defendió a muerte los subsidios a Mercado Libre y Galperín

María Eugenia Vidal supo ser team paloma del PRO desde su estadía en distintos roles del gobierno porteño hasta su paso como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Luego se convirtió en halcón, modificó su discurso y hasta su lenguaje corporal, pero no duró tanto. Tras un par de años, hubo elecciones en 2023 y días antes de poner el voto se inclinó en la interna por Horacio Rodríguez Larreta y apoyó su idea de consenso en vez de la de "coraje" de Patricia Bullrich. El ex alcalde perdió, la "Piba" quedó afuera en la primera vuelta y Javier Milei es presidente. Ahora es una de las diputadas nacionales no integrantes de La Libertad Avanza que más lo milita al libertario.En ese contexto, la ex gobernadora bonaerense limpió a Bullrich de la carrera por el PRO con la excusa de que "tiene una gran responsabilidad en Seguridad", al tiempo que avaló la postulación única de Mauricio Macri sin siquiera mencionar a su otrora jefe político Larreta. Lanzó una férrea defensa de Milei, sin mayores reparos en sus acciones que rozan lo antidemocrático, y críticó a los subsidios a grandes empresas, menos la Mercado Libre de Marcos Galperín.María Eugenia Vidal elogia sin titubeos al gobierno de Milei, bajo la consideración inicial de que "el rumbo económico", porque "aunque doloroso, es el correcto". Entrevista por LPO, aseguró que "todos" sabían que "la bomba que se fue construyendo en los últimos cuatro años no iba a ser fácil de desactivar" y que los argentinos iba a "enfrentar muchas exigencias para hacerlo".La ex gobernadora evaluó como "valiente" haber puesto "sobre la mesa que sin equilibrio fiscal no hay manera de enfrentar la inflación" y que el de Milei "es el primer gobierno en muchos años que está dispuesto a dar esa batalla desde el primer día", pese a su participación en la administración de Mauricio Macri, sobre quien en el pasado opinaba lo mismo.Según la diputada nacional, también es elogiable que "muchos argentinos" están apoyando a Milei pese a que tiene "debilidad parlamentaria, sin gobernadores y sin experiencia previa y todo eso hace más difícil cualquier arranque". Por eso, llamó a que "los argentinos lo sigan apoyando" porque así "va a ser más fácil que pueda llevar adelante las reformas que quiere hacer".Consultada acerca de su salto a la militancia del gobierno libertario, Vidal recordó que no pidió "el voto para Milei en el balotaje", pero "sus medidas van en el sentido correcto".Ante esa mirada, le marcaron que ahora es "una de sus principales voces en diputados", a lo que Vidal respondió: "Si él hace algo que yo creo que es bueno para el país, lo voy a apoyar, y yo creo que el DNU está bien y creo que la Ley Omnibus que mandó, que tuvo muchísimas mejoras, yo iba muy tranquila a votarla".En ese punto, lamentó que "no se haya votado porque, si la ley se hubiera votado, hoy los jubilados podrían tener una fórmula mucho más justa que la que tienen".Entonces le recordaron que gran parte del fracaso en la aprobación de la ley fue "mala praxis del gobierno, incluso del propio Milei" y sus agresiones a la oposición."Yo creo que las descalificaciones y las agresiones nunca suman en política, ni es el camino para resolver los problemas. Ahora, dicho esto, creo que la ley no salió por dos cuestiones. La primera, porque el gobierno fue al recinto con un dictamen que tenía apoyo de mayoría pero más de 350 disidencias. Y cuando vos tenés un dictamen para tratar en el recinto con más de 350 diferencias al interior de los artículos, es probable que pase lo que pasó. Yo creo que deberíamos haber llegado a recinto con un dictamen con muchas más coincidencias y no esperar a resolverlas allí. En segundo lugar, creo que todavía en la Argentina hay una idea de sálvese quien pueda, muchos tiran de una frazada que es corta, donde tapás de un lado y destapás del otro. Y tenemos que ser conscientes que llegó el momento donde todos, tenemos que ceder algo, sobre todo los que en mejores condiciones estamos", dijo Vidal, excusando al Presidente.Se vienen las elecciones de partido amarillo y, en ese sentido, Vidal consideró que "lo primero" que considera "importante es que el PRO tiene que tener una lista de unidad", porque "la interna y la confrontación le hicieron mucho daño", advirtió claramente con el antecedente de la compulsa presidencial entre Larreta y Bullrich.No obstante, le preguntaron si es Mauricio Macri el hombre que debería conducir al partido amarillo. "Primero, una lista de unidad. Segundo, una lista que integre a todos: a los gobernadores, a los intendentes, al interior, al AMBA. Y que pueda reflejar toda la diversidad que tiene el PRO. Y tercero, me parece legítimo que si su fundador, que es Mauricio, quiere presidirlo... lo haga", dijo.Ante la mención de las intenciones previas de Bullrich, hoy ministra de Seguridad de Milei, de ocupar el mismo sillón y la posibilidad de que se baje, Vidal dijo desconocer su decisión y reiteró que lo "importante" es que todos estén "de acuerdo en que no hay espacio para la pelea".Sin embargo, la bajó a Bullrich con intención de disimulo. "Patricia, tiene una responsabilidad enorme en el Ministerio de Seguridad. Mauricio, si tiene esta vocación de hacerse cargo del partido, será contribuyendo a la fortaleza del partido. Cada uno tiene algo que hacer. Y me parece que no es tiempo de peleas", dijo.Sobre la posibilidad de que el PRO y La Libertad Avanza se fusionen, fue ambigua: "El PRO tiene 20 años. Yo creo que es un espacio muy valioso a pesar de que no hayamos ganado la elección. Gobierna tres provincias y muchos municipios, tiene un bloque consolidado y dirigentes con mucha experiencia. Eso es un valor a preservar. Eventualmente, en un espacio de discusión con La Libertad Avanza, lo más importante no son los cargos o cómo quedan los partidos, lo más importante son las ideas. Está claro, y este mes lo demostró por las iniciativas que tomó el gobierno, que el rumbo económico es un rumbo que nosotros compartimos. Las ideas económicas son ideas que para nosotros van en el sentido correcto. Ahora, esto no se agota en las ideas económicas. Hay una parte institucional, hay una parte social, que no digo que no vayamos a estar de acuerdo pero no las hemos discutido. Es importante una comunión de rumbo y de valores. Y por supuesto que, más allá de que haya o no haya un entendimiento entre ambos partidos, el PRO ya decidió que quiere ayudar en esta etapa. Nosotros estamos para poner el hombro sin especular o sin mezquindad, como lo hicimos hasta ahora. Porque hasta ahora no hay ningún acuerdo con el gobierno y, sin embargo, apoyamos la ley, trabajamos para mejorarla y apoyamos el DNU".A Vidal le recordaron que al momento de discutir la ley ómnibus, un sector del radicalismo retomó el análisis de la separata del presupuesto 2023 del entonces ministro Sergio Massa que enumeraba todos los beneficios empresariales que financia el Estado, entre ellos el régimen industrial de Tierra del Fuego o las multimillonarias exenciones que recibe Mercado Libre, de Marcos Galperín, hace años, y que el gobierno de Milei decidió no tocar."Se supone que cuestan entre 2,5 puntos del PBI según el ministro (Luis) Caputo y 4 puntos del PBI según Massa", le marcaron a Vidal."Está bien que el régimen se discuta, pero no es realista pensar que eso va a cambiar de un día para el otro. ¿Por qué? Porque hay miles de puestos de trabajo. ¿Vos terminás con el régimen y al día siguiente qué hacés en una isla que todavía no desarrolló lo suficiente ni el sector pesca ni el sector turismo, ni las reservas de gas que tiene? ¿Puede reconvertirse? Sí, pero eso requiere tiempo. Debatámoslo. ¿Es verdad que las empresas se llevan un beneficio?", contestó la ex mandataria bonaerense.Al recibir como respuesta que "cobran el IVA pero no lo pagan", Vidal insistió en que se puede discutir, minimizó la "famosa separata" de Massa y sacó de la galera discutir "ganancias de empleados judiciales", pero el entrevistador le tiró con Mercado Libre."Economía del conocimiento", aclaró Vidal, intentando empatar a una de las empresas privadas más grandes del país como cualquier Pyme del sector. Pero su defensa a los beneficios de Galperín no quedó ahí."Quiero decir algo: yo creo que minería, economía del conocimiento, agroindustria, los cinco sectores estratégicos de Argentina que traen empleo o dólares, o las dos cosas juntas, lo que hay que hacer es generar todos los sistemas de incentivo posible para que suceda. No lo veo como una exención impositiva. No me parece comparable uno con otro. O sea, economía el conocimiento con Tierra del Fuego", cerró, abandonando su defensa inicial del regimen de la provincia más austral del país.