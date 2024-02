Docentes insisten en que si el Gobierno no envía los fondos, "habrá problemas con el inicio de clases en muchas provincias"

Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), insistió en la importancia del diálogo entre el Gobierno y los gremios docentes y planteó:"El jueves hay congreso, todavía no tenemos información de si nos van a convocar, esperamos que sí pero no tenemos confirmación. Algunas voces extraoficiales dicen que nos van a convocar, hasta ahora no tenemos ninguna indicación concreta", explicó, en diálogo con Radio 10.", repasó Alesso.Consultada sobre el inicio de clases, subrayó que "lo veo complejo". "Las provincias han dicho que no van a pagar le FONID y el Fondo Compensador. Este mes que corre lo han pagado pero el próximo no", expresó. "Lo que estamos planteando es la necesidad de que se envíen los fondos a las provincias que están planteados por ley, tanto el FONID como el Compensador y los que tienen que ver con temas pedagógicos e infraestructura escolar. Por otro lado, la urgencia de actualizar la paritaria de 2023 y 2024 superando la inflación en una paritaria que sea trimestral, parecida a lo que fue el año pasado para no perder poder adquisitivo en un momento tan complejo", remarcó la gremialista., pidió.Sobre el accionar de la gestión de Javier Milei, consideró que "", concluyó.