¿Bancos nacionales?: cuál sería el sector que trabaría la dolarización de Milei, según Moreno

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno advirtió sobre las dificultades que enfrentará el plan de dolarización propuesto por el gobierno de Javier Milei, afirmando que "no va a pasar" debido a las trabas que encontrará por parte de los bancos nacionales. Moreno calificó al equipo económico como "ignorante", destacando que "Tiene un ministro de Economía que de esto no sabe nada", refiriéndose a Luis Caputo.

El exsecretario de Comercio pronosticó que "la dolarización no va a pasar" debido a la resistencia de los bancos nacionales, afirmando que "necesita como contraparte en el sistema financiero solo banca offshore". Enfatizó que Milei se enfrentará a esta traba y que "no lo van a dejar".

En una entrevista en La Mañana por C5N, Moreno expresó su preocupación por la situación económica, señalando que. Hizo referencia al informe de la Universidad Católica Argentina que sitúa los niveles de pobreza en el 57%, afirmando que "esto es mitad de enero, ya pasó un mes; por lo menos se incrementó un 10% más".