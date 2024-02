El gusto del jefe de Gabinete de Milei por el espionaje: las víctimas serían desde Petovello y Macri hasta Massa y Cristina

El clima de intriga y preocupación se ha apoderado de la escena política ante las sospechas de un presunto equipo de inteligencia ilegal operando bajo las órdenes del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Las revelaciones sobre estas actividades clandestinas han generado alarma entre diversos sectores, incluyendo a figuras prominentes como el ex presidente Mauricio Macri y la ministra Sandra Pettovello.

Estos incidentes han levantado sospechas sobre una posible vigilancia ilegal por parte de un equipo vinculado a Posse.La situación se agrava con las acusaciones de Macri, quien afirma tener información sobre la existencia de un equipo de inteligencia dirigido por el brigadier retirado Jorge Jesús Antelo, colaborador cercano de Posse. Este grupo, según las denuncias, estaría realizando actividades de espionaje ilegal no solo contra funcionarios del gobierno actual, como Pettovello y el propio Posse, sino también contra figuras de la oposición como Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.Posse, desde su posición en la Jefatura de Gabinete, ha demostrado un interés particular en expandir su influencia en los servicios de inteligencia, llegando incluso a reunirse con altos funcionarios de agencias de inteligencia extranjeras. Su nombramiento de Antelo como secretario de Estrategia Nacional de la jefatura de Gabinete ha levantado sospechas adicionales sobre sus intenciones y conexiones en este ámbito.El propio titular de la AFI, Silvestri Sívori, es hombre allegado al jefe de Gabinete. La situación se pone peor si se refiere a la falta de transparencia y los métodos poco convencionales (o no) utilizados por Posse para consolidar su poder y expandir su influencia dado que generan preocupación sobre el estado de la democracia y el respeto por los derechos civiles en el país.