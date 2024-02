Grave: Milei evalúa quitar el subsidio al transporte en el AMBA y es inminente un paro de colectivos

el Gobierno evalúa extender al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense la quita de los subsidios al transporte de colectivos que circulan entre ambas jurisdicciones

Lo que podría suceder, de no efectivizarse mañana el pago del bono, es que se lleve a cabo un paro el miércoles en coincidencia con la medida de fuerza de los trabajadores de trenes de La Fraternidad que paralizará el servicio ferroviario de todas las líneas del país

Con la "motosierra" y la "licuadora" en la mano,, lo cual no sólo significa desfinanciar a las provincias sino que fundamentalmente implica un tarifazo violento para el bolsillo de los usuarios de colectivos y que podría significar un inminente paro.En primer lugar y como ocurrió ya con las provincias,Además del no envío del Fonid para pagarle a los docentes, Nación tensó la relación con los gobernadores por los recortes en los envíos de fondos para el transporte. Ahora, según dejaron saber fuentes de la Casa Rosada, Milei va por el desfinanciamiento del AMBA.La semana pasada, la medida hizo que en ciudades como Córdoba Capital el boleto aumentara el sábado un 105%, llegando a los $700. Lo mismo pasaría en otros distritos del Interior., es lo que dicen desde el entorno de Milei, aunque ni siquiera tienen calculado - o dicen no tenerlo - cuál sería el incremento en las tarifas y cuánto saldría el boleto si la iniciativa avanza.Las cámaras del sector, en tanto, aseguran que los fondos que deben recibir de las arcas estatales actualmente están frenados por el ministerio de Economía, del cual depende la secretaría de Transporte. Describen la situación que atraviesan como “muy preocupante” y no descartan una reducción de servicios y/o que empiecen los paros.Sería, claramente, un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y se enmarca dentro del plan de recortes - "motosierra y licuadora" - desde Nación hacia las provincias y del cual Milei se ufana. La idea primaria era la de reducir las subvenciones al transporte en un 35% aproximadamente durante el primer año de gestión.Durante 2023 los subsidios, de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, alcanzaron unos $951.987 millones con un incremento del 4,2% respecto al año anterior en términos reales. Unos $479.216 millones, casi la mitad, fueron destinados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).Ese fondo fiduciario creado en 2001, figura en la lista de los que posiblemente Milei elimine próximamente por decreto porque los considera “cajas negras de la política”, pero en realidad es una "caja" pero del bolsillo de los trabajadores.El miércoles 14 de febrero las cinco cámaras empresarias de la región metropolitana (AAETA, CETUBA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA) le enviaron una carta al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, en la que expusieron sus dificultades operativas. Están relacionadas con lo que deben pagar en el mantenimiento de las unidades y también en el pago de salarios., por lo que contemplan que la UTA pueda realizar una medida de fuerza. Las empresas de colectivos del AMBA aseguran que el tarifazo de febrero, de un 250% de aumento en el boleto, no es suficiente frente a la acelerada inflación como para permitirles una reducción de sus costos.La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) le mandó una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, pidiendo que se "arbitren medidas urgentes que actualicen los costos de la actividad" y advirtió que, de no ocurrir, "los servicios se paralizarán en pocos días".Argumentó que no se trata de una amenaza de lock out, es decir, que no es una protesta política sino una imposibilidad material de continuar funcionando frente a los actuales costos de la actividad.El bono que esas mismas empresas deberían pagar este martes es parte del acuerdo paritario sellado el 7 de febrero pasado, sin ser obligados y en presencia de las autoridades del gobierno de Milei, en el que, además de un salario básico de 737.000 pesos, se acordó una "gratificación" de 390.000 pesos en total (los otros 250.000 pesos deberían pagarse el 15 de marzo).Desde AAETA afirman que no pagarán este bono de 140.000 pesos este próximo martes pese a lo acordado. Por lo que advierten que es probable que haya una parálisis del servicio, aunque en este caso por una eventual medida de fuerza gremial y no patronal.Los empresarios se quejan porque los subsidios, aunque se modificaron los valores de los boletos en febrero cuyo valor mínimo en el AMBA pasó de $76 a $270, no sufren variaciones desde noviembre. “Caputo tiene pisados los fondos”, le confesaron a Infobae desde una de las Cámaras y también señalaron que el margen de maniobra de la secretaría a cargo del cordobés Franco Mogetta “es muy limitado”. En promedio afirman que reciben $200 por cada viaje (allí tallan los descuentos por atributo social), otros $400 por el subsidio actual y que el costo total está en 1.000 pesos. Un desfasaje del 40% que el Gobierno aún no pudo resolver.Ante este panorama el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es uno de los gobernadores que se mantiene en alerta ante las intenciones del gobierno. Por vía administrativa reclamó a Caputo que normalice la provisión de fondos. “Vamos a reclamar por estos fondos y a acompañar a todos los perjudicados por esta decisión política y arbitraria del Gobierno nacional”, sostuvo el gobernador en un acto la semana pasada en Pehuén Co, en el partido de Coronel Rosales.