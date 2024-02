Menem designó a los miembros de la Bicameral para los DNU de Milei: quiénes son y cómo le quitó un lugar a UP

Tras la presión de la oposición para iniciar el debate, el presidente de la Cámara de Diputados,, finalmente formalizó en la tarde del lunes las designaciones de los ocho miembros que representarán al cuerpo en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que el presidente Javier Milei dictó a fines del año último para desregular la economía.En la resolución que elevó al Senado,Ese puesto en disputa fue cubierto por un miembro de La Libertad Avanza, que tendrá así dos representantes. Los tres cargos restantes corresponden al PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal.En una nota remitida az, el jefe del bloque de Unión por la Patria, el titular de la Cámara baja sostuvo que, con 99 miembros, a Unión por la Patria le corresponde el 38,52% de representación en la Comisión Bicameral, no el 50% que pretende. Desde la oposición señalaban que suman 38 diputados y se llevan el 25% de los lugares que le corresponden a Diputados en la Comisión Bicameral cuando en realidad su bloque no llega al 15%.El conflicto entre el oficialismo y el principal bloque opositor demoró la conformación de esta comisión clave y postergó el inicio del tratamiento del megadecreto de Milei. En la última semana, desde la UCR y Hacemos Coalición Federal le reclamaron al titular de Diputados que no dilate más la designación de los representantes de la Cámara baja para que la comisión se ponga en marcha cuanto antes.Al postergar el tratamiento,ya que mientras el Congreso no se pronuncie sobre el DNU, su vigencia se mantiene firme y sólo si ambas cámaras lo rechazan de manera expresa, queda derogado.Tras la caída de la ley ómnibus, el Gobierno teme que su DNU de 366 artículos con reformas políticas, laborales y sociales sea desguazado por el Congreso mantiene desconfía hacia los bloques de oposición dialoguista, en particular de la UCR y de Hacemos Coalición Federal.Así la comisión está integrada por los diputados Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (Unión por la Patria); Lisandro Almirón y Oscar Zago (La Libertad Avanza); Hernán Lombardi (Pro); Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) y Francisco Monti (UCR), y por los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria); Juan Carlos Pagotto (LLA); Víctor Zimmermann (UCR); Luis Juez (Pro), Juan Carlos Romero (Juntos por el Cambio) y Carlos Espínola (Unidad Federal).Será la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que deberá convocar el debate. Si bien no hay fecha definida aún, según trascendió apuraría esta misma semana su constitución y que sería el senador libertariosería el elegido para presidir la comisión.