El Gobierno analiza declarar la educación como un servicio esencial para garantizar el inicio de clases

CREAMOS EL INCENTIVO PROVINCIAL DOCENTE



Gracias a un gran esfuerzo fiscal, y al acompañamiento del sector privado, a través de un programa de responsabilidad social empresaria creamos el "Incentivo Provincial Docente".



A días del comienzo de clases y en medio del conflicto docente, el vocero presidencial,, afirmó hoy que el Gobierno evaluará declarar a la educación "servicio esencial" para la sociedad para garantizar el comienzo de las clases.", expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada donde apuntó contra el kirchnerismo: "Se ve que más allá del cántico 'tenemos ministerio' el ministerio brillaba por su ausencia".El Gobierno planea declarar como esencial a la educación para exigir una prestación mínima en los días de medidas de fuerza, en medio de un conflicto salarial docente que aumenta tras la decisión del Ejecutivo de no convocar a una paritaria nacional.El conflicto entre los gremios y el gobierno nacional se intensificó en las últimas semanas, además, por la decisión de no tranfesrir los fondos educativos a las provincias. El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es, en este contexto, un componente de relevancia en el sueldo docente, promedia el 13% del sueldo inicial que cobran cerca de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario.Según afirmó ayer el ministro de Economía,, en declaraciones a LN+Frente a la medida de Nación de no transferir el Fonid a las provincias enLa ministra de Educación de Corrientes,, informó que el gobierno provincial “se está haciendo cargo de unos $1.300 millones que dejó de enviar el Gobierno nacional”, en referencia al Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y afirmó que 58 obras escolares “están paradas” por la interrupción de recursos nacionales para la obra pública.En el caso de la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor conflicto en relación a la paritaria docente por su magnitud, el gobernadoraceptó llevar a cabo el aumentó del 20% para febrero con los gremios.Por su parte, el gobernador del Chubut,anunció que su administración creará el "Incentivo Provincial Docente" para "compensar" la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente por parte del Gobierno nacional y asegurarse de "que esa merma no impacte directamente en el bolsillo de los trabajadores".Mientras que el gobernador de Formosa,, pagará con fondos del tesoro provincial todo lo que se vio afectado por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente por parte del Gobierno nacional, como así también el Módulo Aborigen que se encontraba en el Plan Nacional Alimentario que beneficiaba a unas 24 familias locales.