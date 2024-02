La Comisión Bicameral se reúne para tratar el DNU de Javier Milei: qué puede pasar

La Comisión Bicameral se reúne este mediodía para designar autoridades y también tratar decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Gobierno anterior y el DNU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei, que deroga y modifica leyes y propone, entre otras medidas, una reforma laboral.El primer tema que abordaría la comisión -que se reunirá a partir de las 12 en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo- será la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) para designar al senador de La Rioja de ese partido, Juan Carlos Pagotto, como presidente de esta estratégica comisión integrada por 16 miembros, cuya titularidad este año le corresponde al Senado.El oficialismo confía en que cuenta con los votos para imponer a Pagotto ya que tiene el respaldo de seis miembros: tres de LLA, dos del PRO y uno de Hacemos Coalición Federal (HCF). Aún falta resolver la postura que asumirán los dos representantes de la UCR, el de Unidad Federal y el de Cambio Federal.En ese sentido, un sector del radicalismo evaluaba no darle ese lugar a LLA y que recaiga, en cambio, en algún aliado del oficialismo, postura en la que pesan, dijeron fuentes del sector.La conformación de la bicameral se cristalizó el lunes pasado debido a que no había acuerdo en la Cámara de Diputados entre LLA y Unión por la Patria (UxP), ya que el peronismo reclamaba cuatro lugares y el titular del cuerpo, Martín Menem, consideró que le correspondían tres, decisión que adoptó al enviar las designaciones.Además de Pagotto integran la comisión los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (UxP), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal). Por Diputados, en tanto, están Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (UxP), Oscar Zago y Lisandro Almirón (LLA), Francisco Monti (UCR), Hernán Lombardi (PRO) y Nicolás Massot (HCF).De todos modos, la primera discusión que se planteará será el esquema de trabajo, ya que el oficialismo quiere tratar primero los DNU del anterior Gobierno del Frente de Todos (FdT), mientras que UxP buscará acelerar la discusión y un posible dictamen del DNU 70/2023 de la actual administración.Menem cuestionó a los bloques que ahoraEn esa línea, el titular de la Cámara baja dijo que primero esa comisiónLa Comisión no se reúne desde hace casi dos años y desde 2021 no analizó los decretos dictados por el expresidente Alberto Fernández, con lo cual quedaron 175 DNU sin ser tratados. De todos modos, tanto en el análisis de los DNU del Gobierno de Fernández como en el caso del DNU de Milei los plazos ya se encuentran vencidos.Eso es lo que argumenta el presidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, cuando, en declaraciones radiales dijo que, ahora,, opinó el formoseño quien, hasta ahora, no logró que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, pusiera fecha y hora a los pedidos de sesión especial planteados por el peronismo.La ley fija que el Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado ese plazo. Si en este plazo no se analiza en la Comisión, se puede tratar en el recinto de sesiones sin tener dictamen correspondiente.Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes. Si una cámara lo aprueba quedará firme, y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una "sanción tácita".", establece uno de los artículos de la ley 26.122.Otro punto que formará parte del debate de hoy será la propuesta de la UCR, que quiere hacer una interpretación de la ley y que se puedan aprobar algunos artículos y otros no, porque considera que se están reformando o anulando muchas leyes y trata múltiples temas.Sin embargo, es probable que no se acepte esa posibilidad ya que la ley 26.122 reformada en 2006 dice que las cámaras "El gobierno de La Rioja realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia donde volvió a pedir la "suspensión total de los efectos" del DNU 70/2023, al entender que el máximo tribunal ya se encuentra en condiciones de resolver la medida cautelar que pidió en diciembre. El pedido de pronto despacho lleva la firma de los apoderados legales de la provincia, el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni y el constitucionalista y académico Gustavo Ferreyra, quienes señalaron queEn ese sentido, insistieron en que la CorteEl amparo impulsado por el gobernador Ricardo Quintela se presentó el 27 de diciembre pasado. La Corte trasladó el expediente al procurador Eduardo Casal, pero aclaró que lo trataría al finalizar la feria judicial de enero, como un modo de dejar espacio al Congreso para que trate el DNU.Aunque la presentación no tiene efectos legales porque la Corte Suprema no tiene plazos, La Rioja argumentó que ya se completaron todos los pasos necesarios: Casal dictaminó a favor de la intervención de la Corte y también se notificó a la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, que emitió su respuesta.El llamado "mega DNU" desregula amplios mecanismos de la economía, dispone el fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, la flexibilización del mercado laboral y la privatización de empresas públicas, entre otras reformas contenidas en sus 366 artículos.