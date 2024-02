Mayra Mendoza respaldó a Kicillof en rechazo al recorte de fondos a la provincia de Buenos Aires

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se sumó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en una conferencia de prensa celebrada hoy para expresar un enérgico rechazo a la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) de la provincia de Buenos Aires.

En el evento, Mendoza destacó la gravedad de la situación y señaló que esta reducción de fondos afectaría a áreas esenciales como educación, transporte y seguridad., puntualizó.La intendenta enfatizó su crítica hacia el presidente Milei, a quien acusó de actuar de manera irracional y vengativa, especialmente contra aquellos que no votaron por él en las elecciones. Según Mendoza, esta medida no solo afecta a un partido político en particular, sino que perjudica a toda la población bonaerense, poniendo en riesgo la seguridad pública y el bienestar de los ciudadanos., subrayó Mendoza.En este contexto, Mendoza afirmó que utilizará todas las herramientas disponibles para proteger a su electorado y a todos los ciudadanos de Quilmes, asegurando que no tolerará recortes ni ajustes que afecten el desarrollo y la calidad de vida en su municipio.