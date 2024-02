Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias el viernes a las 21

La apertura de sesiones ordinarias del Congreso se llevará a cabo el viernes 1 de marzo a partir de las 21 horas, según decretó este lunes el presidente Javier Milei, quien hablará por primera vez ante el recinto. El Gobierno nacional oficializó así este martes la convocatoria a la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, a través del Boletín Oficial.De acuerdo al decreto al que tuvo acceso Ámbito, el mandatario sorprendió al convocar a la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa para el viernes 1 de marzo a las 21 horas. Se trata de un horario poco habitual para el acto de inicio del año legislativo, ya que, de acuerdo a la tradición, los presidentes suelen brindar su discurso ante el Congreso a mediodía.El jefe de Estado volvió a dejar de lado la tradición como ocurrió en la ceremonia del traspaso de mando ocurrida el 10 de diciembre, cuando se esperaba que hable ante el Parlamento pero finalmente dio su discurso afuera del recinto, sobre las escalinatas y de espaldas al edificio pero frente a los ciudadanos que acudieron a vitorearlo. De esta manera, el viernes a las 21 será la primera vez que el mandatario hable ante los diputados y senadores, con quienes mantiene un enfrentamiento discursivo, luego de haber tildado al Congreso de "nido de ratas".La ceremonia del 1 de marzo tiene por fin inaugurar el período de sesiones ordinarias del Parlamento. Durante el discurso de apertura, los presidentes habitualmente realizan un balance de las medidas que implementaron hasta el momento y adelantan posibles proyectos y reformas que esperan llevar a cabo durante el año.El presidente Milei hablará ante el Congreso a casi tres meses de haber asumido el mandato y luego de haber convocado a sesiones extraordinarias durante los primeros 60 días para tratar la ley ómnibus, el proyecto de reforma que finalmente naufragó por falta de consenso político.La derrota legislativa supuso un duro golpe para el Gobierno, que esperaba eliminar o modificar un tendal de leyes. Sin embargo, no significó un cambio de fondo sobre el plan de ajuste del gasto público que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, a pedido de Milei.Tras haber aplicado duros recortes sobre partidas sociales, previsionales, de obra pública y en transferencias a las provincias, el ministro Caputo reportó haber logrado un superávit primario de $2 billones en el primer mes del año. Economistas de la sociedad de bolsa Cohen Argentina calcularon que el ajuste representó el 0,51% del PBI, mientras que el superávit fiscal fue de $518.000 millones, equivalen a 0,11 puntos. El objetivo anual del Gobierno es bajar el déficit nacional en 5,9 puntos del PBI.ANTECEDENTE: CUANDO ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DE ESPALDAS AL CONGRESOLuego de que en su asunción del 10 de diciembre pasado el mandatario decidiera no dirigirse a los legisladores dentro del recinto y hablar desde la explanada del Congreso "de cara a la gente", se aguarda con expectativa lo que será la primera alocución del titular del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, en la ceremonia que dejará inaugurado el 142° período de sesiones ordinarias.A diferencia de la asunción presidencial, que no requiere de un discurso del Presidente ante los legisladores, la apertura de las sesiones ordinarias sí debe ser encabezada por el mandatario en el recinto de la Cámara baja. De hecho, el propio Milei lo confirmó hace una semana en una entrevista radial: "Hay una cuestión de protocolo", indicó.