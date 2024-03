Kicillof abrió el ciclo lectivo con críticas a Milei: Hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases

¡Por quinto año consecutivo más de 5 millones de pibes y pibas bonaerenses empiezan las clases el 1 de marzo!



Desde Florencio Varela iniciamos un nuevo ciclo lectivo junto a los chicos y chicas y los docentes del Jardín de Infantes N°949. Un día muy importante porque además… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 1, 2024

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,inauguró el inicio de clases en una escuela de Florencio Varela y apuntó contra el presidente Javier Milei al señalar que "hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases" en todo el país.“El Presidente de la nación, Javier Milei, hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases”. “Trabajaron en contra, patearon en contra,”, apuntó Kicillof formuló desde el Jardín de Infantes N° 949 de Florencio Varela, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente local Andrés Watson, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni y el diputado nacional Julio Pereira, entre otras autoridades.En ese sentido, señaló: "Empezar las clases es una proeza.", lamentó el mandatario bonaerense., expresó el gobernador bonaerense, en el marco de una fuerte defensa de la educación pública y advirtió que "sin Estado no hay dignidad, no hay justicia, hay muchísima postergación y discriminación"."Llegó Milei y pararon mil obras en 64 escuelas que tenían participación del gobierno nacional", denunció el mandatario y afirmó que que en la provincia de Buenos Aires "hay 5,2 millones de pibes y pibas que van a una escuela y necesitamos que tengan educación de calidad".“No estoy hablando de política, estoy hablando de decisiones políticas que se tomaron. Le cortaron una parte del sueldo a todos los docentes de la Argentina. Recortarle una parte del sueldo representa una dificultad, y ha habido ya una respuesta. Nosotros veníamos en la provincia de cuatro años de recuperar el sueldo que se había perdido con el Gobierno que nos antecedió. Y”, resaltó el mandatario provincial.En ese sentido, Kicillof volvió a defender su visión política y dijo que “sin Estado no hay dignidad ni justicia social” y remarcó: "Es el contraste, es la diferencia, nos importa la educación pública. No se la ataca, se la defiende".