Milei tuvo que interrumpir su discurso porque dos estudiantes se desmayaron

El presidentebrindó un discurso en laapertura del ciclo lectivo del que fue su colegio Cardenal Copello, de Villa Devoto, con accidentes porque mientras hababla dos estudiantes abanderados se demayaron y tuvo que pedir asistencia."Estaba estudiando crecimiento y desarrollo económico, hubiera preferido que la materia tuviera más de crecimiento que de desarrollo... Me tocó un profesor que me resultaba bastante zurdo para esa época, así que imagínense lo que puedo llegar a pensar hoy. Creo que casi me podría dar un ataque, gritándole comunista... Como verán vivo haciendo chistes sobre mi mismo, sino es un bodrio la vida. Más ahora que me tratan como si fuera realeza", comentaba el jefe de Estado.El Presidente y su secretaria y hermanase sonrieron ante el chiste, ante un público de jóvenes que se mantenía en silencio. ", se interrumpió a sí mismo.Los estudiantes presentes se mostraron sorprendidos y preocupados por la alumna desmayada, mientras la transmisión oficial dejó de enfocar al escenario. "Se desmayó pero ya la van a atender", informó una de las personas encargadas de dirigir el acto.", pidió el Presidente ante el sorpresivo hecho.Durante varios minutos, el acto estuvo detenido. "Ya reacionó, ya se incorporó... Quedémonos tranquilos", repitió la misma mujer."Bueno como verán", lanzó el Presidente al retomar el discurso y causó algunas risas en el auditorio.Luego continuó con su discurso en el que recordó su paso por el Foro Económico Mundial en Davos: "", tras lo que un alumno escolta que se encontraba detrás suyo cayó de rodillas, también desmayado."Uy ¿Otro más?", dijo Milei tras escuchar como el alumno se desplomaba en el piso a sus espaldas y volvió a bromear: "".