Kicillof expresó su predisposición al diálogo con Milei, pero cuestionó el Pacto de Mayo: "No con una pistola en la cabeza"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó su predisposición al diálogo con Javier Milei, pero insistió en la devolución de fondos a la Provincia y cuestionó los términos de la convocatoria del Pacto de Mayo. "Los acuerdos no son con una pistola en la cabeza", enfatizó."Estoy a dispuesto a reuniones de trabajo, pero para empezar como gesto de buena voluntad le tienen que devolver a la Provincia lo que le sacaron ilegalmente", manifestó Kicillof en diálogo con el canal de streaming Gelatina, en alusión a la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.Del mismo, apuntó contra el Pacto de Mayo: "Es contradictorio decir firmen esto y al mismo tiempo no tener la posibilidad de opinar, ver cuál es su contenido. Los acuerdos no se firman con una pistola en la cabeza"."Pueden ser grandes títulos, pero hay que ver cuál es su contenido. Además, cuando se trata de un acuerdo las partes tienen que estar de acuerdo", remarcó el mandatario bonaerense sobre el pacto convocado para el 25 de mayo en Córdoba.Respecto a la reciente convocatoria del Gobierno a gobernadores,confirmó con fuentes oficiales de la Provincia de Buenos Aires que todavía no se recibió una invitación formal para el encuentro, lo cual agrega más incertidumbre y al contenido del mismo. En las últimas horas, desde el Gobierno confirmaron que recibirá a los mandatarios provinciales por etapas y no en único encuentro, como habían comunicado desde Casa Rosada en primera instancia.En la misma línea, Kicillof sostuvo que el recorte de fondos de Nación a PBA y demás provincias empezó "como una especie de venganza" luego de la caída de la Ley Omníbus en el Congreso."Así que primero le pido un respeto a las leyes y a la Constitución porque recortar fondos de esa manera es ilegal; y segundo pido respeto por los que fueron elegidos igual que él porque a partir de la caída de la Ley Ómnibus, Milei exacerbó la pirotecnia verbal y no hay que dejar pasar estas cosas", remarcó.