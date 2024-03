A diferencia de Nación, el Gobierno bonaerense no descontará el día a las trabajadoras que paren por el 8M

A diferencia de lo que ocurrirá en Nación, el gobierno de Axel Kicillof anunció que no descontará el día a las trabajadoras estatales bonaerenses que adhieran al paro y marcha de este viernes en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.La ministra de las Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, fue quien confirmó que las estatales bonaerenses que marchen y paren no sufrirán descuentos en sus haberes de marzo, como ocurrió a lo largo del primer mandato de Axel Kicillof."La Provincia no va a descontar el día a las trabajadores que se manifiesten", afirmó Díaz a Radio Provincia tras participar de la inauguración de un Banco Rojo en la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia (FEPUBA), en La Plata.De esta manera, marcó las diferencias con el Gobierno nacional: "Desde el gobierno nacional hay un negacionismo de la perspectiva de los derechos humanos y sobre todo de los derechos de las mujeres".La funcionaria también dijo que la gestión provincial "seguirá con la construcción de un Estado presente, con perspectiva de género y promoción de igualdad en el trabajo, infraestructura, salud y educación, porque para nuestro gobierno son políticas prioritarias".El gobierno nacional, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy que las trabajadoras nacionales que n o vayan a sus lugares de trabajo este viernes no cobrarán el día.