En la antesala del 8M, Adorni confirmó que se descontará el día a las trabajadoras del Estado que adhieran

A horas de una nueva movilización por el #8M, el Gobierno nacional confirmó que todas las mujeres que no vayan a trabajar para movilizarse por el Día de la Mujer. Por otro lado, el portavoz presidencial Manuel Adorni marcó que, hasta el momento, desconoce si Nación realizará algún tipo de actividad durante la jornada. "Se les va a descontar el día, es así siempre", aseguró el vocero."A quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero no es por el Día de la Mujer, es así siempre. Desde el primer paro, anunciamos que empleado que no trabaja, empleado al que se le descuenta el día", anunció en conferencia de prensa esta mañana. Por otro lado, agregó: "Si el Gobierno nacional va a participar de alguna actividad, todavía no tengo las agendas del viernes. No puedo confirmarlo. Si efectivamente hay alguna actividad relacionada al Día de la Mujer, hoy a la tarde las vamos a distribuir".Dicha declaración del vocero se da en un contexto de mayor violencia y señalamientos contra las organizaciones feministas, encabezadas por el propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien en varias ocasiones dijo "descreer" de la existencia de la desigualdad de género. A su vez, el mandatario se mostró a favor del pañuelo celeste, habló en reiteradas entrevistas sobre derogar la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y en el Foro de Davos apuntó que la agenda del feminismo utiliza el intervencionismo estatal para “entorpecer el proceso económico”.SIN POLÍTICAS DE GÉNEROA su vez, en medio de los brutales recortes dentro del Estado y la desjerarquización del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad -que fue transformado en una subsecretaría de violencias-, los organismos y las funcionarias de algunas provincias muestran preocupación por la desfinanciación de programas y medidas importantes en el área, en pos de la seguridad y atención de las mujeres y diversidades de todo el país. Entre ellos, los más destacados son: el Programa Acompañar y la Línea 144 de atención a víctimas de violencia de género.En este marco, exigieron la continuidad de las políticas "por mandato constitucional" por las leyes que las respaldan y también por las convenciones internacionales con las cuales la Argentina tiene compromisos. “De cada 100 pesos que gasta el Estado, sólo 20 centavos van al presupuesto total del Ministerio y 8 de cada 10 pesos que se invirtieron fueron directo a mujeres en situación de violencia por razones de género”, detalló en diciembre pasado quien dejó el cargo de ministra tras el cambio de Gobierno, Ayelén Mazzina.Ante dichos embates, este viernes desde las 16 hs, el Movimiento Ni Una Menos vuelve a lanzar una convocatoria para movilizarse masivamente a la Plaza de los Dos Congresos. Allí se llevarán adelante, según anunciaron, ollas populares, verdurazos e intervenciones artísticas; también leerán un documento sobre la situación actual. "Si querés venir con Ni Una Menos concentramos en Hipólito Yrigoyen y Solís desde las 16hs. Nos vemos en las calles", postearon en sus redes sociales.