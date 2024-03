Insólito: Milei dice que bajó la inflación pero no se nota por las promociones de supermercados

el presidente Javier Milei parece decidido a vender que la escalada de precios es una "sensación" y que, en realidad, están bajando. En ese tren, culpó a las promociones que los supermercados realizan hace casi 10 años de esconder el presunto descenso de precios

Tras acumular, según estimaciones privadas, por lo menos 60% de inflación en sus primeros tres meses de gobierno,Según el mandatario, las promociones de venta que realizan los supermercados distorsionan el real escenario de los precios e impiden captar la real caída de la inflación., aseguró en una entrevista televisiva ante un periodista que ni siquiera repreguntó., lanzó, sin ponerse colorado, sobre las promociones que se masificaron en comercios primero mayoristas y luego minoristas al menos desde 2018.En la línea de su pensamiento, Milei consideró entonces que "si corrige por este efecto, la inflación está de un dígito". A decir verdad, lo que hizo el mandatario es sumarse al increíble tuit que publicó su ministro de Economía,, quien se había expresado en su cuenta de X con un posteo que mostraba un video de una empresa con promociones."A muchas empresas les pasó que pricearon (subieron precios) sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo ´60 pct de descuento en la segunda unidad' o hasta 2x1", señaló Caputo.El Ministro insistió en que "estos descuentos, si bien no los capta el INDEC por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria".La realidad es que ese tipo de promociones están lejos de ser nuevas y que su utilización, según especialistas y empresarios, es una herramienta a la que echan mano cuando producto de la alta inflación caen las ventas. Esto sin tener en cuenta los programas de gobierno, como Precios Cuidados, que generaban el mismo efecto, anclar precios, y que el gobierno libertario eliminó.De acuerdo a la metodología publicada por el INDEC, "cada encuestador busca en cada punto de venta el artículo que cumpla con las especificaciones y las condiciones establecidas y que sea el más vendido" para captar el precio, pero no tiene en cuenta las promociones que puedan realizarse sobre el producto en la góndola o en la caja, ya sea por variedad o cantidad.Este fue uno de los temas que Caputo trató con los representantes de empresas productoras de bienes de consumo masivo el miércoles por la tarde en el Palacio de Hacienda y que fue motivo de disidencia entre las partes.Milei reconoció que marzo será un mes difícil en manera inflacionaria y admitió un fuerte impacto del ajuste de tarifas y los aumentos en las cuotas de la medicina prepaga. "Descontando las tarifas, prepagas, y el arrastre estadístico la inflación estaría en un dígito", sostuvo el Presidente.El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central mostró que, para los analistas, febrero registró un alza de precios del 15,8% en febrero, pero marzo quedará en torno al 14,3%, sin una caída significativa.