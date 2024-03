Marcha de la memoria: el gobierno prevé activar el protocolo antipiquetes de Milei y Bullrich

El próximo domingo 24 de marzo se llevará a cabo la primera conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia bajo el gobierno de Javier Milei, quien durante la campaña electoral minimizó los delitos de lesa humanidad al calificarlos de “excesos”. En este contexto de gobierno negacionista se esperan masivas movilizaciones hacia la Plaza de Mayo, mientras se suma que las fuerzas de seguridad tienen en agenda activar el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito.El hecho de que estén Milei al frente de la Rosada y Victoria Villarruel como vicepresidenta preanuncia que la jornada del domingo podría ser de las más convocantes de los últimos años en respuesta al negacionismo gobernante. Luego de conversaciones para unificar los actos de las organizaciones de derechos humanos y de izquierda, finalmente habrá dos homenajes distintos en medio de las víctimas de la dictadura. Sin embargo, las concentraciones y actividades callejeras casi ocurrirán en simultáneo en toda la zona del microcentro porteño.Por un lado, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y la agrupación H.I.J.O.S. convocan al mediodía en la intersección de la 9 de Julio y avenida de Mayo. En paralelo, habrá una concentración de la CGT y los movimientos sociales de la UTEP en Diagonal Norte. Allí se plegará La Cámpora, que temprano por la mañana hará su tradicional caminata desde la ex ESMA, en avenida Del Libertador al 8100, en Núñez.El acto de los organismos de derechos humanos está previsto para las 14 en la Plaza. En ese mismo horario comenzaría la concentración del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, donde se aglutinan las distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas más ligadas a la Izquierda. Luego de marchar por avenida de Mayo, leerán su propio documento también frente a la Casa de Gobierno.Ese mapa de manifestaciones está por estas horas en análisis tanto en la Ciudad como en la Nación. Hay una línea de contacto abierta entre los ministerios de Seguridad local, que depende de Waldo Wolff, y el nacional, que conduce Bullrich, para definir cuál será el operativo el domingo. Fuentes en ambas jurisdicciones lo confirmaron al portal ElDiarioAr.Mientras el protocolo antipiquete de Bullrich y Milei permanece vigente, las fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA– se emplazarán en los edificios del Congreso y la Casa Rosada, por su calidad de “objetivos federales”. La Policía de la Ciudad, a cargo de Diego Kravetz, tiene a cargo la custodia general del espacio público porteño.La orden que está circulando en los despachos de Seguridad es que el protocolo antipiquete tiene que cumplirse, más allá de lo simbólico que representa que agentes policiales custodien de cerca una movilización que justamente repudia el accionar represivo que tuvo la dictadura. Hay un elemento extra que pone en tela de juicio la avanzada oficial de evitar los cortes de calles a cualquier costo: no solo es feriado, sino que también es domingo, por lo que se estima que la circulación de tránsito habitual será mucho menos reducida. “Por ser domingo no sería una jornada que genere un estrés mayor, pero vamos a cumplir con el protocolo”, afirmó a este medio un vocero del gabinete de Jorge Macri. La misma fuente ratificó que el objetivo es que las manifestaciones transcurran “por la vereda” o que se corte aunque sea “un carril” de las avenidas.“La idea general es que la gente no crea que puede usar el espacio público porque sí”, justificó la voz consultada, que remitió como ejemplo a lo que sucedió anteayer con las protestas de los movimientos sociales en varios accesos a la Capital Federal. En el puente Pueyrredón hubo un herido con bala de goma de la policía y en el puente Saavedra, un detenido. También la policía reprimió ferozmente una protesta en las puertas del emblemático Cine Gaumont. En la Ciudad aseguraron que están en tratativas con las organizaciones para que pidan una “autorización” para poder marchar.El plan del Gobierno de Milei es que el operativo de seguridad para la movilización de La Cámpora tenga una dinámica “como de una maratón”, calificó una alta fuente nacional. Los agentes de la Policía porteña seguirían el recorrido de la manifestación a medida que avanza, interrumpiendo el tránsito en algunos cruces y liberando otros. “Si la Ciudad les autoriza a caminar por la calle, mucho no podemos hacer. Estamos esperando una comunicación de la Ciudad”, puso reparos un funcionario cercano a Bullrich.El protocolo de la ministra supone que las manifestaciones callejeras deberían contar con una autorización previa. Incluso le exige a sus organizadores contratar un seguro de caución por posibles daños en la vía pública. Así hizo la CGT cuando protestó contra el DNU de Milei a fines de diciembre, aunque luego el Gobierno denunció a las agrupaciones tanto peronistas como de izquierda por no haber respetado el protocolo y hasta los notificó de multas millonarias que nunca prosperaron. “Nunca vamos a pedir autorización para movilizarnos un 24 de marzo”, planteó a elDiarioAR la legisladora porteña Alejandrina Barri, querellante en causa de lesa humanidad y parte del EMVJ, en cuyo documento del domingo habrá también un fuerte cuestionamiento a Milei. “Vamos a repudiar cualquier presencia de la policía en la manifestación. Es una provocación que se active el protocolo antipiquete”, denunció la diputada.Que se active el protocolo antipiquete de Bullrich en el marco del Día de la Memoria sería un agravante más a la política abiertamente contra los organismos de derechos humanos que lleva adelante el Gobierno. Al menos en EMVJ aseguraron que hasta ahora no tuvieron contacto con el secretario Alberto Baños. Ayer, la diputada Myriam Bregman denunció que en el marco del ajuste mileísta a los empleados públicos está en peligro el funcionamiento de los “Sitios de la Memoria” en los ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Extermino, como lo es la exESMA.“Estamos preocupados, como hacen barbaridades pueden hacerlo con nosotros en ese día”, advirtió el lunes la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, ante el rol que podrían tener las fuerzas de seguridad. “La calle se puebla, vienen los sindicatos, vienen los jóvenes. Yo creo que va a ser una reunión única, con gran preocupación de lo que estamos viviendo pero sin aflojar porque tenemos que hablar”, dijo en el marco del acto que protagonizó en la CGT como previa a la movilización del domingo próximo. Y anticipó la masividad que podría tener la primera conmemoración del Día de la Memoria bajo la gestión de Milei: “Unirnos es una inyección de vida”.