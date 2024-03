A ver si me esperan a los tiros, dijo Cuneo Libarona de cara a su visita a Rosario

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, generó polémica con sus recientes declaraciones durante una presentación sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la ciudad de Rosario. En un comentario que no pasó desapercibido, Cúneo Libarona expresó: "En estos días viajamos con un equipo a Rosario, no digo el día a ver si me están esperando a los tiros", lo que generó inquietud en la comunidad local, especialmente debido al preocupante estigma narcotráfico que afecta a la ciudad.

Cúneo Libarona, conocido por su trayectoria como abogado penalista, tiene vínculos con Rosario desde hace más de una década, cuando representó legalmente al expresidente de Newell's, Eduardo López, en casos de presunta administración fraudulenta. Posteriormente, estableció relación con el abogado Carlos Varela, quien luego defendió a miembros de la banda de Los Monos. Además, en 2008, el ministro ejerció la defensa de Mario Segovia, conocido como "el rey de la efedrina", aunque aclara que dicha defensa se llevó a cabo en San Martín, provincia de Buenos Aires, y no en Rosario.

Cúneo Libarona visitará Rosario para participar en unas jornadas de derecho penal organizadas por la Universidad Católica Argentina, donde ofrecerá una charla junto al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la sede Rosario de la UCA, Luis María Caterina.La visita del ministro a Rosario también está relacionada con su papel en la implementación del nuevo sistema procesal penal en la justicia federal de la ciudad, la cual enfrenta diversos desafíos, incluyendo problemas de infraestructura y tensiones internas en el marco del cambio hacia un sistema acusatorio.