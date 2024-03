Un mes en el cargo: renunció el director de la TV Pública y el canal se quedará sin programación

A tan sólo un mes de asumir la conducción de la Tv Pública, Juan Parodi renunció este viernes de manera imprevista. El canal estatal se quedará sin programación a partir del miércoles y dejaría de transmitir contenidos.Parodi era hasta hoy el gerente de programación del canal estatal y en las últimas horas se reunió con el secretario de Prensa de la Nación, Eduardo Serenellini. En la reunión también estuvo Héctor Cavallero, director de Radio Nacional, que el Gobierno también quiere cerrar.A todo el personal técnico y de operaciones de la TV Pública le pidieron que se tomaran los francos acumulados. Con esto buscan que durante los feriados de Semana Santa no haya nadie en el canal para poner vallas. La Política Online anticipó que la idea del Gobierno es poner una pantalla negra.La ex ATC canceló sus noticieros del fin de semana y no cubrirá la celebración del 24 de marzo, el Día de la Memoria, por primera vez. Es más, desde la gestión libertaria planean levantar a fin de mes el noticiero de la medianoche que sale durante los días de semana.A lo último se suma la cancelación del contrato con Cocineros Argentinos, que vence a fin de mes y era el único programa tercerizado que se había salvado de la poda que hizo la TV Pública a principios de año, cuando resolvió no renovar este año los contratos de las tiras diarias que conducían Ernestina Pais (Mañanas Públicas), Coco Sily (Noches de Mente) y Luli Trujllo y Pablo Caruso (Desiguales).Los pocos programas que quedan terminarán el miércoles. Incluso el programa de perritos que Dani Niremberg creó para congraciarse con Javier Milei, amante de los canes, en un intento admirable de supervivencia. "Espero que este programa le guste al presidente", había dicho la presentadora en el canal.