Donda: "Este 24 de marzo es de una importancia suprema ir a la Plaza de Mayo"

La legisladora del Parlasur, activista de DDHH e hija de desaparecidos Victoria Donda se refirió a la movilización de este 24 de marzo ante un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976 y destacó la "importancia suprema" de estar en la Plaza de Mayo en el marco de las políticas del gobierno de Javier Milei que ponen "en tensión todos los principios" que tenían consenso social

"Desde la recuperación de la democracia, y quitando tal vez esa Plaza de Mayo donde (Raúl) Alfonsín le pide a mi pueblo que había salido a defender a la democracia que se vaya a su casa, te diría que en este 24 de marzo para mí reviste de una importancia suprema ir a la plaza y estar en la marcha", afirmó Donda entrevistada por Y arriba quemando el sol, en radio Rebelde.La ex diputada nacional y titular del Inadi remarcó que "todos los 24 de marzo son muy importantes", pero señaló este 24 de marzo es particularmente trascendental "para las generaciones" que han vivido "en democracia"., argumentó.En referencia al ataque, abuso y amenazas que recibió una militante de la agrupación HIJOS, Donda repudió el hecho y remarcó que no le llamó la atención "la actitud del presidente, de la Vicepresidenta y del vocero presidencial"."Lo que nos generó a muchos y muchas que aparte somos parte de, no solo política sino mentalmente de la agrupación, es ganas de abrazarla. Me dan ganas de abrazar a la compañera. Porque creo que es un momento donde todos y todas nos tenemos que abrazar", enfatizó la parlamentaria regional.En ese punto, recordó un texto de Rita Segato titulado "Pedagogía de la Crueldad" y advirtió en relación a la actitud de La Libertad Avanza en diversos puntos o situaciones: "Estoy segura que durante el 10 de diciembre hasta ahora escucharon ´qué crueldad` muchísimas veces, o lo pensaron"., advirtió, y mencionó como ejemplos el ataque a la militante de HIJOS y la intervención al teléfono a Estela de Carlotto que se conoció en las últimas horas.En ese sentido, sostuvo que "la dictadura militar fue la herramienta sobre la que cabalgaba un modelo económico" y "hoy el gobierno de Milei es la herramienta sobre la que cabalga el mismo modelo económico de la dictadura".Consultada acerca de la necesidad de "llegar" a los votantes de LLA con la temática de los Derechos Humanos, Donda explicó que "el problema con esos pibes que votaron a este gobierno" tiene que ver con la necesidad del peronismo y los sectores progresistas de reformular el discurso., comenzó.En esa línea, consideró "lógico que un pibe que no conoce los derechos porque el Estado nunca se los garantizó no defienda los derechos porque nadie defiende lo que no conoce"."Es hasta un pensamiento bastante lógico de la sociedad que esté enojada con una parte de la cual la dirigencia es la política.Porque la política prometió y no garantizó durante estos 40 años que el Estado pueda cubrir con determinadas necesidades", dijo.Asimismo, precisó que esa problemática no es propia únicamente de la Argentina y sintetizó: "Milei no es un iluminado en el universo. Milei es parte de una derecha global que viene creciendo. De un fenómeno que algunos le dicen neoreaccionarios, otros neototalitarismos. Pero es un fenómeno global. Es un fenómeno tan global que te diría que tienen hasta encuentros internacionales para ver cómo se consolidan. Y eso representa a Donald Trump. Eso representa a Jair Bolsonaro. Eso representa a Milei. Eso representa a la primera ministra de Italia. Eso representa a Vox. Eso representa a Marine Le Pen".