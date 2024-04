Reapareció Lilita Carrió y apuntó contra Milei: "Tiene como objetivo la desaparición de la clase media"

Tras pasar varios meses alejada de la exposición pública, la líder la Coalición Cívisa, Elisa Carrió, reapareció y salió con los tapones de punta contra la gestión de Javier Milei. La ex legisladora aseguró que el Gobierno lleva adelante “el mayor ataque a la clase media de la historia” a través del ajuste que implementa el ministro Luis Caputo y advirtió sobre sus posibles consecuencias en el corto plazo.En diálogo con Radio Mitre, Carrió habló sobre un "pymecidio" y alertó que “no hay programa de estabilización". "No hay un punto en V, hay una U muy larga y no hay un programa de estabilización con crecimiento. No hay modelo para las pymes: es unporque suben todos los costos, los sueldos, pero tenés una recesión brutal", planteó."Tienenmayúsculo. Si hoy sacan el impuesto al país y el impuesto a las importaciones, se les cae la recaudación al piso. Y el año que viene, ¿qué va a pasar? Ellos dijeron, vamos a hacer un ajuste fiscal, pero la recaudación no sostiene a este gobierno ni sostiene las provincias. No se puede aumentar más impuestos porque la gente no puede pagar nada", analizó.Y añadió: “Estoy viendo la, ¿cómo se sostienen los empleos?, ¿cómo vamos a crear empleo formal, si lo que vamos a tener es gente que va a vender en negro, que no va a pagar impuestos, que va a vender en negro y va a contratar en negro?"En esa línea, se refirió a la desregulación en las cuotas de las prepagas: “Toto Caputo dice 'ahora me enfrento con las prepagas'. Señores, enfréntense con los laboratorios, que crecieron 3200% y pico de inflación en los últimos años. ¿Por qué no discuten también con los laboratorios?".“Yo en la historia no vi este ataque y además vi otros programas de ajustes así, que terminaron en recesiones brutales sin poder salir de esa recesión, como fue el de Machinea durante Fernando de la Rúa. Es decir, estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos no llevan a la salida de la Argentina si no hay un programa de crecimiento con las pymes”, reflexionó.A su vez, sostuvo que "la inversión no aparece porque este gobierno no le da credibilidad"., remató Carrió.Y sentenció: "Hay un ataque furibundo que tiene por objetivo la. (Milei) es buen actor y entretiene bien a la gente. Es un gran actor, habla de la SUBE, o se pelea con alguien, pero en el fondo está lo que sucede con la clase media. Están las facturas de luz, de gas; ves cierres de negocios y el que se cae no comienza de nuevo"Por otra parte, opinó que "en todos los niveles vamos un ajuste en el Estado, a la desaparición de algunos de sus roles", y habló sobre las polémicas declaraciones del referente libertario Bertie Benegas Lynch sobre la obligatoriedad de la educación así como también del accionar del Gobierno en medio de la epidemia de dengue.“Ellos creen que el Estado no puede hacer obligatoria la escuela primaria, que el Estado no tiene por qué garantizar la escuela, que uno puede trabajar desde chico, es más, uno se puede ir de la casa desde chico., no quiere que se preste salud. Tomemos el caso del dengue. El ministro de Salud no hizo nada", remarcó.