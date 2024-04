La canasta que mide la pobreza subio casi 12% en marzo y una familia necesitó más de $770 mil para no ser pobre

#DatoINDEC

La Canasta Básica Total(CBT) subió 11,9% en marzo y una familia tipo necesitó $773.385 para no ser pobre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, la variación interanual trepó a 304,4%, mientras que la variación acumulada en el primer trimestre de 2024 es de 56%.La Canasta básica total para un adulto equivalente (varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, que es la unidad de medición) necesitó de $ 250.286 para no ser pobre. En el caso de un hogar de tres integrantes la CBT llegó a $615.705A su vez, el informe oficial remarcó que el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 10,9% en el tercer mes del año, lo que determinó que esta misma familia requiriera ingresos por $358.048,65 para no caer en la indigencia. En ese caso, la suba mensual de la CBA fue de 10,9% y la interanual llegó a 308,2%. En el primer trimestre acumula un incremento de 48,8%.En ese sentido, la CBA para un adulto equivalente fue de $115.873. En el caso de un hogar de tres integrantes, la canasta llegó a $285.048.A fines de marzo, el INDEC publicó el último reporte de pobreza: alcanzó al 41,7% de las personas en el segundo semestre de 2023, marcado por el final del gobierno de Alberto Fernández. Si se extiende el universo del informe a todo el país equivale a casi 19.500.000 pobres, de los cuales 6,5 millones son indigentes. Ese mismo parte indicó que la indigencia (pobreza extrema) subió de 8,1% al 11,9% (3,8 puntos porcentuales).