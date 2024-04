Ley de Bases: de qué se trata la reforma laboral que propone la UCR y que LLA mira con buenos ojos

El proyecto deque impulsa la mayoría del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados y que el Gobierno apoya como parte del nuevo tratamiento de su nueva Ley Bases es, en su mayoría, similar al sancionado en el mega DNU de Javier Milei de diciembre pasado, aunque introduce algunas moderaciones y endurece otros puntos.Encabezado por, ela semana pasada. La intención del Gobierno es, en principio, impulsar ese borrador o uno similar, en cualquier caso consensuado con el radicalismo, para asegurarse la aprobación de la ley ómnibus y evitar el traspié de la última vez.El propio secretario de Trabajo,se refirió al tema en diálogo con LN+ el domingo por la noche: “Quisiéramos enviar un proyecto que acompañe la ley de Bases y que esté subido al Pacto del 25 de Mayo.”.Por eso diversas fuerzas se suman, pero todos piensan lo mismo. Hay incluso proyectos más enérgicos”, remarcó el abogado laborista de las filas de Patricia Bullrich y volvió a insistir: “La modernización es tan potente que es acompañada por las fuerzas políticas”.Cabe recordar quede desregulación de la economía de Javier Milei, pero el capítulo entero fue judicializado primero por la CGT y luego por otros sectores. Al ser tan similar el nuevo proyecto al DNU, de concretarse,En febrero, la Cámara del Trabajo le dio la razón a la central sindical al declararla inconstitucional, pero el Poder Ejecutivo apeló y la decisión final se encuentra en manos de la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto. El presidente de la Corte Suprema de Justicia,Milei espera conseguir las reformas con el apoyo de la "oposición dialoguista" en la Cámara baja.Expertos consultados por El Destape señalaron que el borrador radical es, en sus lineamientos principales, una copia de lo establecido en el DNU. "Hicieron un copy paste sin dedicarle mucho tiempo y modificaron algunas cosas puntuales", afirmó al respecto Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. En tanto, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), coincidió en quePor eso, primero apuntaron a los problemas de forma que tiene el proyecto introducido por el radicalismo y apoyado por el Gobierno. "Lo que la UCR pretende es darle legalidad a la aberración jurídica que fue el intento de reforma laboral por un DNU", señaló Cremonte."Es una norma que no está conjugada con los principios rectores generales de la ley, con lo que generará una catarata de juicios por inconstitucionalidades", consideró el abogado laboralista Sergio Omar Rodríguez. Para el propio Campos, el borrador radical es "muy deficiente en materia de técnica legislativa, al igual que el DNU".Aunque es casi similar al decreto, aclararon que hay algunas modificaciones puntuales del nuevo texto que representan moderaciones positivas respecto al decreto: "que estaba en el DNU y habilitaba la deslaboralización (dejar de aplicar la ley de contrato de trabajo) de aquellas personas que se desempeñan en establecimientos de hasta 5 trabajadores".Además,y se regulan multas por la falta de registro o el registro deficiente" en términos "menores que las actuales pero superiores al régimen del DNU que directamente las eliminaba".Sergio Omar Rodríguez agregó que el nuevo proyecto(trabajo no registrado, trabajo registrado en jornada parcial cuando se cumple jornada completa y registro de ingreso posterior a la fecha real) como determinaba el DNU sino que establece una disminución de su cálculo (respecto a la ley pre Milei).Otro cambio importante que señalóaunque la legislación vigente, pre decreto, establece 3 meses. El mismo abogado laboralista destacó que el borrador radical también hace hincapié en el reintegro de los aportes de la Seguridad Social del trabajador por parte de AFIP en casos de indemnización por sentencia firme, que en la actualidad existe pero sin aplicación de hecho.Por su parte, Campos advirtió de dos "retrocesos" importantes: El borrador radical estableceen el caso de los trabajadores de la educación y, además,, ya que "prohíbe los aportes convencionales a cargo de los trabajadores no afiliados y limita los aportes a cargo de los empleadores".