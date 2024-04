El Gobierno bonaerense presentó dos demandas a la Corte contra el recorte de fondos de Milei

El gobierno bonaerense presentó una “medida cautelar” y una “acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional” en donde solicita que “se declare la plena vigencia y eficacia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)” que a fecha supera los “$42.000.000.000 más intereses”, según consignó El Destape.

Hoy, el gobierno bonaerense dedemandó al Estado Nacional a cargo deante laante la falta de pago dely del. Esto equivale a 42 mil millones de pesos que la provincia de Buenos Aires dejó de recibir de manera intempestiva por decisión del Presidente.También presentaron una segunda demanda contra el Estado Nacional por la “plena vigencia” del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajes por automotor urbano y suburbano del interior del país”.Allí se le pide a la Corte que exija al gobierno de Milei la “transferencia inmediata y efectiva de los montos devengados en concepto del Fondo Común de Inversión (FCI) desde 2023, con más intereses, hasta el dictado de la sentencia definitiva”. En este caso el monto reclamado es de “$5.000 millones aproximadamente”.Sobre estos fondos, Kicillof explicó la semana pasada que “eran fondos que se tendrían que distribuir entre provincias y no pasó, y no corresponde que el gobierno nacional se apropie. Por eso hay que discutirlo en la Corte Suprema”. La presentación fue de manera individual, es decir, el reclamo del gobierno bonaerense se sumó a las ya varias presentaciones realizadas por otros gobernadores.Sobre el Fondo complementario de Transporte, desde el Ministerio de Transporte, Jorge D’Onofrio, detallaron que “en el último mes, la Provincia y el Gobierno nacional giraron cada uno $1.000 millones para cumplir con el Fondo Compensador de Transporte”. Si el Gobierno de Milei decide no cumplir con su parte de los compromisos asumidos en el Pacto Fiscal de 2018, el monto faltante se trasladará a las empresas y los usuarios, es decir, a las tarifas. “Son 126 líneas municipales y 35 líneas provinciales que reciben el Fondo Compensador”, confirmaron.Mientras que el Fondo de Incentivo Docente (FONID) es un porcentaje del salario de los y las docentes de la provincia de Buenos Aires que dejó de pagarse en febrero, luego que el Gobierno de Javier Milei anunciara su eliminación."Después de 25 años de vigencia ininterrumpida, el Presidente eliminó formalmente el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)", dijeron a El Destape desde Educación y agregaron que la decisión "se oficializó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado el 27 de marzo en el Boletín Oficial".