El Gobierno duplicó el presupuesto de la secretaría de Karina Milei

El Gobierno aumentó a más de la mitad la asignación presupuestaria de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, y desde la oposición advirtieron acerca de "sobresueldos".La Decisión Administrativa 207/2024, firmada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se publicó este martes en el Boletín Oficial. En sus considerandos, la medida recuerda que la Secretaría General contaba con". Hoy, esas unidades cotizan a $634,72, por lo que se trataba de un monto total de $18.406.880.El texto eleva esa cantidad a 64.100 unidades retributivas, lo que lleva la cifra total a $40.685.552, un 120% de aumento, mientras que establece que la diferencia de 35.000 le sea retirada a la Jefatura de Gabinete.Por otra parte, este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue ascendido al "rango y jerarquía de secretario de Estado" a través del Decreto 323/2024.", expresa la norma.En una extensa publicación, la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, puso la lupa sobre el aumento. "La hermana del presidente ahora tiene más de $22 millones extra (de los que ya tenía) para pagar sobresueldos", sostuvo. "Las unidades retributivas le dan la posibilidad a un funcionario jerárquico de incrementar los salarios de su equipo de trabajo. Por supuesto no se deberían usar bajo ningún punto de vista para incrementarse el sueldo a sí mismos (los funcionarios). Entiendo que después del papelón que pasaron cuando descubrimos que se aumentaron los salarios no se van a animar a volver a intentarlo", expresó."Hace pocos días desplazaron funcionarios del exministerio de Trabajo por cobrar sueldos desmedidos, sumándose URS en sus liquidaciones. Seguramente no van a hacer lo mismo tan cerca del presidente. ¿No?", planteó la legisladora.Tolosa Paz remarcó que "", concluyó.