Las universidades ratificaron la marcha federal y desmintieron un acuerdo por partidas con el Gobierno

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintió esta noche el acuerdo anunciado por el Gobierno nacional sobre las partidas presupuestarias para las universidades. "No se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno", afirman.Mediante un comunicado, el CIN salió a echar luz sobre la información que difundió este jueves el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, en el que se dio a conocer un presunto consenso entre las partes respecto a los montos en que se incrementarían las partidas."Ante la propuesta que acaba de hacer pública el Gobierno nacional a través de los medios de comunicación sobre nuevas medidas de la Secretaria de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informa que no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno", señalaron y reafirmaron la continuidad "del planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras".A continuación, rarificaron que los marcha convocada para el 23 abril, a la que convoca y adhiere el CIN, "se realizará como estaba prevista, pues es una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional".El comunicado difundido esta noche por el CIN destaca que el diálogo "es, sin dudas, el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria" y valora "que se reconozca parte de lo que venimos reclamando, sustancial e ineludible, para el normal funcionamiento de nuestras instituciones".Sobre el final, expresaron que aguardaran la invitación formal por parte del Gobierno para participar de la reunión en la que esperan que se les comparta la oferta dada a conocer a través de Capital Humano de manera informal.Más temprano, un comunicado del Ministerio de Capital Humano aseguró haber consensuado con el mayor organismo que nuclea a las universidades nacionales del país para disponer de un aumento del 140% en los fondos que permitiría aliviar la situación de asfixia presupuestaria en la que se encuentran actualmente las instituciones.La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que el Gobierno dispondrá de un incremento del 70% para los valores de marzo, que elevarán la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales. En paralelo, anunciaron el otorgamiento de otra suba del 70% que se girará en el mes de mayo. De esta manera, el presupuesto alcanzaría los $14.224.732.213 mensuales.