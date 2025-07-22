30.03.2026 / Educación pública

Ziliotto defendió a las universidades y advirtió: No hay futuro sin educación

El gobernador de La Pampa reclamó mayor financiamiento para el sistema universitario y cuestionó el recorte de recursos nacionales. Lo hizo ante el Consejo Interuniversitario Nacional, en un contexto de tensión por el presupuesto educativo.


El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, defendió el rol estratégico de las universidades públicas y reclamó mayor financiamiento para el sector en medio del ajuste impulsado por el Gobierno nacional. “No hay futuro sin educación y no hay desarrollo sin la Universidad”, afirmó.

Ziliotto expuso ante el Consejo Interuniversitario Nacional, el organismo que reúne a las universidades públicas del país, donde planteó la necesidad de sostener la inversión educativa como condición para el crecimiento económico y la inclusión social.

En su intervención, el mandatario pampeano cuestionó la reducción de partidas presupuestarias destinadas a las universidades y advirtió sobre las consecuencias que esto puede tener en el funcionamiento del sistema. En ese sentido, señaló que el debilitamiento de la educación superior impacta directamente en la formación de profesionales, la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Ziliotto también remarcó que las universidades cumplen un rol clave en la construcción de oportunidades y en la movilidad social ascendente. Por eso, sostuvo que garantizar su financiamiento no es solo una obligación del Estado, sino una inversión estratégica para el país.

El planteo se da en un contexto de creciente conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, atravesado por reclamos salariales, dificultades presupuestarias y advertencias de las casas de estudio sobre el riesgo de funcionamiento.

En ese marco, el gobernador llamó a defender la educación pública como un pilar del desarrollo y a sostener políticas que fortalezcan el sistema universitario en todo el territorio nacional.
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