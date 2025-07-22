Ziliotto defendió a las universidades y advirtió: No hay futuro sin educación

“No hay futuro sin educación y no hay desarrollo sin la Universidad”, afirmó.

el mandatario pampeano cuestionó la reducción de partidas presupuestarias destinadas a las universidades y advirtió sobre las consecuencias que esto puede tener en el funcionamiento del sistema

el gobernador llamó a defender la educación pública como un pilar del desarrollo y a sostener políticas que fortalezcan el sistema universitario en todo el territorio nacional.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, defendió el rol estratégico de las universidades públicas y reclamó mayor financiamiento para el sector en medio del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.Ziliotto expuso ante el Consejo Interuniversitario Nacional, el organismo que reúne a las universidades públicas del país, donde planteó la necesidad de sostener la inversión educativa como condición para el crecimiento económico y la inclusión social.En su intervención,. En ese sentido, señaló que el debilitamiento de la educación superior impacta directamente en la formación de profesionales, la investigación científica y el desarrollo tecnológico.Ziliotto también remarcó que las universidades cumplen un rol clave en la construcción de oportunidades y en la movilidad social ascendente. Por eso, sostuvo que garantizar su financiamiento no es solo una obligación del Estado, sino una inversión estratégica para el país.El planteo se da en un contexto de creciente conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, atravesado por reclamos salariales, dificultades presupuestarias y advertencias de las casas de estudio sobre el riesgo de funcionamiento.En ese marco,