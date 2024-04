Presidente y standapero: todas las burlas de Milei en su discurso de la Fundación Libertad

Anoche, durante la cena anual de la Fundación Libertad, el presidente Javier Milei no escatimó en burlas dirigidas diferentes funcionarios, ex funcionarios y referentes de la oposición. Refirió performances, pantomimas y “humoradas” en un discurso poco común que buscó captar al público desde la ironía y en plan showman.Es que el presidente participó de la cena de la Fundación Libertad donde se burló del economistay del gobernador bonaerense(entre otros), y desplegó uno de sus clásicos shows para intentar divertir al Círculo Rojo.El jefe de Estado insistió con que el gobierno de Alberto Fernández le dejó "una inflación en torno al 15.000%" y que en la primera semana de diciembreEn esta línea apuntó contra el gobernador bonaerense al definirlo comoA propósito, realizó una imitación con voz nasal del mandatario provincial que fue bien recibida con risas y aplausos por la concurrencia al evento organizado por la entidad que periódicamente reúne a referentes de la derecha local y global.A continuación, la víctima fue el economista Carlos Melconian:Milei, cambiando la voz durante la supuesta imitación, desafió al economista con una de las metáforas económicas que más fueron difundidas. Sin embargo, su burla no fue bien recibida por la audiencia, que se limitó a aplaudir con menos fervor. En el auditorio estaba sentado el dirigente del PRO.En contraposición el libertario destacó que logró “lo que era imposible”, como el déficit cero en el primer mes, y le advirtió a la oposición en el Congreso que, si quieren, “tiren la Ley Bases” porque con el programa económico logrará todos sus objetivos", celebró.Milei también cruzó los reclamos de la Unión Industrial Argentina (UIA) por políticas de estabilización para el sector y cuestionó: “¿Qué quieren? ¿Un plan quinquenal? No soy un comunista. Soy liberal libertario, creo en la libertad, en que eso lo tienen que determinar los empresarios, no un burócrata fatalmente arrogante desde una oficina”. El Presidente explicó que su programa "de estabilización" es "un programa de desinflación".“Si lo tenemos nosotros, no lo tienen los orcos”.