El blanqueo que Sturzenegger le armó a Milei habilita a exfuncionarios de Macri, como Sturzenegger

lo elaboró Federico Sturzenegger, actual asesor económico del Presidente, y sólo excluye el ingreso al beneficio fiscal a quienes hayan ejercido cargos públicos y no sean actualmente funcionarios en los últimos 5 años, como el propio "coloso", otros ex funcionarios PRO y su anterior jefe, Mauricio Macri

El proyecto deque el gobierno deenvió al Congreso junto al paquete fiscal que se debatirá de la mano de la Ley Bases contiene un capítulo que configura unpor partida doble:, dice el texto que, si todo marcha como lo planificaba el Gobierno e indica el debate en comisiones que se realiza al cierre de esta nota, podría aprobarse la próxima.El texto, luego, menciona una larga lista de los funcionarios excluidos. No obstante, lo que llamó la atención es que la iniciativa de Sturzenegger tenga cinco años, ya que los expertos en el tema que advierten que los anteriores blanqueos establecían diez años.Ante esa situación, de no ser modificada por la oposición dialoguista, ya circulan las especulaciones acerca de que se trata de una maniobra para que puedan ingresar al nuevo régimen los funcionarios que fueron parte de la gestión de Macri y luego no volvieron a ocupar cargos públicos.Sturzenegger, asesor de Milei que estuvo parado frente al Presidente en anuncios públicos incluso antes de ser blanqueado en su función ad honorem, elaboró el proyecto junto a su hombre de confianza Maximiliano Fariña, un economista que también es asesor del gobierno.Según el portal LPO, sectores de la oposición dialoguista rechazan aprobar el blanqueo tal como está y advierten que, de votarlo tal como está, pueden "terminar presos".Los legisladores de Hacemos y la UCR afirman que se trata del blanqueo "más flexible de la historia" y destacan la posibilidad de blanquear gratis, sin pagar ninguna penalidad, y sin tope bajo la única condición de dejar los fondos en el país hasta diciembre del año que viene.Además, podrán participar del blanqueo las personas humanas no residentes, aunque en ese caso deben acreditar un domicilio fiscal en Argentina antes del 31 de diciembre de 2023. Pero además no es requisito brindar ningún tipo de información sobre el origen de los fondos.