Mensaje de unidad de Cristina Kirchner para el peronismo antes de su discurso en Quilmes

Luego de anunciar su reaparición pública en Quilmes, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con dirigentes de San Juan y celebró el diálogo que las diferentes líneas del peronismo lograron en dicha provincia."Me parece la mejor noticia, además de todas las cosas que me han regalado, que me pueden haber dado. Me parece que es lo que hay que hacer, fundamentalmente. Las únicas diferencias que puede haber, si las hay, es cuando uno piensa una cosa con la economía y otro piensa que hay que hacer otra", manifestó la ex mandataria a través de un vídeo en Tik Tok.Y agregó: "Pero cuando es por un lugar en la lista, punto. Son temporales y más en este tiempo, con los problemas que tiene la sociedad y la gente... Estar discutiendo por un lugar en la lista"."Hace poquito yo he renovado mi banca de concejal. Con el intendente somos de líneas del peronismo distintas. Mi candidato era Juan Carlos Gioja, no pudo lograr ser intendente, es Carlos Munisaga (que era candidato de Uñac). Pero hemos logrado generar la unidad", expresó la concejala Romina Ríos.En esa línea, CFK los felicitó a ambos -a la la concejala y al intendente de Rawson-, "a los giojistas y a los uñaquistas", por unirse tras las discusiones electorales y trabajar para la ciudadanía."Rawson es lo más popular de San Juan, es como nuestra Matanza", manifestó. El mandatario municipal agregó: "¡Y es muy productivo!".En el video, la dos veces presidenta recibió diversos regalos de los sanjuaninos de los productores del Médano de Oro, la zona rural de la provincia. "Esto es denominación de origen, el espárrago; ensalada de vegetales asadas", enumeró la concejala en relación a los frascos que le dio a la expresidenta. "¡Para comer, para engordar! Qué bueno que está", exclamó contenta en el video.Cristina Kirchner reaparecerá públicamente este sábado en la localidad bonaerense de Quilmes y hablará por primera vez desde la asunción del presidente Javier Milei. A las 16 se inaugurará el “Microestadio Néstor Kirchner dentro del Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno” y la intendenta Mayra Mendoza encabezará el acto.