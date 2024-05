Cuba suspende los vuelos de su aerolínea estatal a la Argentina

El Gobierno de Cuba anunció la suspensión de los vuelos regulares entre Cuba y Argentina. La decisión se debe a la "negativa" de la petrolera estatal YPF a suministrar combustible a sus aviones en aplicación de las sanciones de Estados Unidos contra la isla."Como resultado, Cubana de Aviación se ha visto obligada a suspender los vuelos regulares entre Cuba y Argentina, que se habían mantenido durante 39 años", explicó en una declaración el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex).El Gobierno cubano cargó contra esta "arbitraria medida" de la empresa YPF -que a su juicio- es una "demostración evidente" de la vigencia del "genocida bloqueo" de Washington contra Cuba, sino también de su carácter extraterritorial e ilegal."Es contradictorio que se pregone la libertad a toda costa mientras se limita la libertad de una empresa que cumple rigurosamente las disposiciones normativas de Argentina y de la Organización de la Aviación Civil Internacional", argumentó el Minrex.Cuba alegó que la decisión de YPF, que "perjudica" incluso a los pasajeros con boletos de la ruta La Habana-Buenos Aires, supone un incumplimiento del contrato entre la petrolera y Cubana de Aviación además de una violación de las propias leyes argentinas.El Minrex aseguró que la aerolínea estatal buscó "innumerables alternativas para mantener las operaciones que ya estaban planificadas y autorizadas", como la contratación de otras compañías para cubrir esos vuelos, pero lamentó no haber recibido "una respuesta satisfactoria que asegurara la venta de combustible".Y agregó que Cubana de Aviación ha sufrido especialmente el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra la isla en los últimos años, así como su inclusión en la lista de países que patrocinan el terrorismo."Cuba seguirá denunciando los casos de aplicación extraterritorial del bloqueo y demandando el fin de esta política ilegal, que constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y concita el rechazo abrumador de la comunidad internacional", concluye el comunicado.El pasado 24 de abril la aerolínea estatal cubana anunció la cancelación temporal de los vuelos entre La Habana y Buenos Aires tanto en esa fecha como en la jornada anterior alegando la negativa a servirle combustible de las empresas proveedoras en el país suramericano.Cubana de Aviación aseguró entonces en un comunicado que las empresas invocaron "disposiciones de las medidas de bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba" para no surtir de combustible a sus aeronaves.La aerolínea retomó en mayo de 2023 su conexión entre La Habana y Buenos Aires tras el parón forzado por el Covid-19. También reinició los vuelos desde Argentina con parada en el destino turístico de Cayo Coco y destino final en La Habana con una aeronave alquilada.Entre enero y marzo de 2024 el número de viajeros argentinos a Cuba repuntó un 44 % con respecto al mismo período del año anterior hasta alcanzar las 12.753 personas.Éste es el primer encontronazo del Gobierno cubano con la administración de Javier Milei desde que este último asumió el cargo en diciembre pasado.Cuba fue de los pocos países en la región -Nicaragua, país aliado de La Habana sí lo hizo- que no felicitó al actual mandatario argentino tras haber logrado la Presidencia en noviembre de 2023.